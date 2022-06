El Gran Hotel de las Reinas, la gira de 'Drag Race España', vuelve a abrir sus puertas con un "show renovado y más fantasía"

El Gran Hotel de las Reinas, la gira oficial de Drag Race España de la que han disfrutado en directo más de 50.000 personas en diferentes ciudades de España, vuelve a abrir sus puertas en su segunda edición con un “show completamente renovado” y con una “dosis extra de fantasía”.

Atresmedia y Locamente han unido fuerzas para producir este espectáculo que recorrerá distintas ciudades de España -más que la temporada anterior- durante los próximos meses.

"Este año hemos subido el nivel en todo, no solo en ampliar localidades, buscar espacios más amplios, sino también en las drags, cuyos talentos son mejores que los de la primera, no por nada en especial, sino porque todas ellas han trabajado en teatros y espectáculos previamente, cosa que las anteriores no", detalla a EFE Pablo López, director general de Atresmedia Eventos.

De nuevo será la propia Supremme de Luxe la que actúe de maestra de ceremonias de este hotel plagado de las drags “más actuales”, como son las 12 participantes de la segunda temporada de Drag Race España: la ganadora, Sharonne; las finalistas, Estrella Xtravaganza y Venedita Von Däsh; y el resto de reinas, Drag Sethlas, Samantha Ballentines, Jota Carajota, Ariel Rec, Marisa Prisa, Juriji Der Klee, Marina, Onyx y Diamante Merybrown.

Todas ellas estarán acompañadas de la "más chisposa" Paca la Piraña, de un robot de limpieza que estará a las órdenes de Paca, "que en lugar de ayudar provocará enredos" y del servicio de botones "tan atractivo como camaleónico".

Asimismo, según avanza Supremme, esta nueva edición del Gran Hotel de las Reinas promete "nuevas tramas, música, baile, looks de infarto, humor y muchas sorpresas" por parte de las nuevas estrellas del espectáculo.

El espectáculo comenzará de nuevo su andadura el próximo 21 de junio en el Teatro Calderón de Madrid, donde permanecerá hasta el próximo 31 de julio. Tras la capital, las drags aterrizarán en el Auditorio municipal de Torremolinos (Málaga) (6, 13, 20 y 27 de agosto) y en septiembre, del 1 al 26, en el teatro Coliseum de Barcelona.

En octubre recorrerán las ciudades de Las Palmas (4 y 5), Vigo (7 y 8), Valladolid (22 y 23) y Cartagena el 28; en noviembre estarán en Valencia (del 2 al 6), Bilbao (del 10 al 13), Sevilla (del 17 al 20) y Zaragoza (25 y 26); y en diciembre estarán en A Coruña los días 2 y 3. A estas ciudades se les sumarán cuatro nuevas más: Palma de Mallorca, Almería, Badajoz y Jerez de la Frontera, debido al éxito de la temporada anterior.

Las entradas para los distintos espectáculos, que siguen siendo "aptos para todos los públicos", ya están a la venta en su página web.