Sofía Cristo lanza la canción 'We fight': "Habla de muchas de las cosas que yo he vivido"

La DJ Sofía Cristo ha lanzado un tema nuevo, una canción que ella misma ha compuesto bajo su nombre artístico, Sofic y que supone todo un repaso a sensaciones y vivencias por las que ella misma ha pasado.

Después de acabar el 2021 con la publicación junto a Jordi (OBK) del tema El cielo no entiende y haber tenido "una respuesta del público tan positiva, me alegra continuar el 2022 con mi nuevo proyecto We fight", decía la propia DJ.

"Llevaba un tiempo remezclando clásicos y mis intenciones pasaban por crear mi propio tema, cosa que ya comentaba en mis redes sociales y me pedían mis seguidores", explicaba Cristo, que finalmente se ha decantado por un sonido de Future House comercial "un poco híbrido entre progressive house y dance", según la propia compositora.

Además de la canción, Sofic ha lanzado un videoclip muy urbano, en el que aparece en diversos escenarios de la ciudad de Madrid y cómo no, con su querido perro.

El tema, en inglés, es "alegre y positivo" y habla "de muchas de las cosas que yo he vivido y quiero transmitir un mensaje diciendo que las cosas se consiguen luchando, que podemos ser lo que queremos, que no existen las limitaciones y que si quieres luz la puedes obtener, aunque vivir en la oscuridad también es una elección", explica la DJ.

"Asumiendo las razones por las que no corremos / Para romper con todos los errores que hemos cometido", dice la letra, traducida.

"Nunca nos esconderemos, peleamos / Lo asumimos / Sabes, esta vez lo hicimos bien", siguen los versos del tema.