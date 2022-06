El festival Primavera Sound ha anunciado este miércoles la cancelación de las actuaciones de Bleachers, Clairo, Holly Humberstone y Tainy previstas para este fin de semana en el Parc del Fòrum de Barcelona.

En su lugar, el festival ha sustituido las actuaciones suspendidas por las de Hurray For The Riff Raff, Mura Masa, Chet Faker y Ferran Palau, según ha informado la organización del festival.

"Lamentablemente, Bleachers, Clairo, Holly Humberstone y Tainy no podrán estar finalmente en el festival, mientras que Hurray For The Riff Raff, Mura Masa, Chet Faker y Ferran Palau se suman al cartel", han indicado los organizadores en un tuit.

Todo listo para el segundo fin de semana en el Parc del Fòrum.



Estas anulaciones de última hora se suman a la treintena de bajas que se han ido anunciando durante los últimos meses, entre ellas algunas muy relevantes como Massive Attack o The Strokes, que anuló su actuación del primer fin de semana, pero mantiene la del próximo viernes.