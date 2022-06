Omar Montes, sobre no ganar la final de 'El Desafío': "Me tenían coraje porque ganaba siempre"

El cantante Omar Montes ha sido cabeza de cartel del festival Desalia, que celebraba su 15 aniversario y en ese ámbito ha hablado, entre otras cosas, de su participación en el concurso de Antena 3 El Desafío, que ganó Juan Betancourt, a pesar de las expectativas de Montes.

"Me dio pena, porque yo había ganado casi todos los retos y justamente en la última el Monaguillo le da sus puntos a Juan Betancourt, que iba dos puestos por debajo mío", rememoraba el cantante.

"¿Y a mí quién me da puntos? A mí nadie, ¿qué pasa, que me tenían coraje porque ganaba siempre?", se preguntaba con retintín Omar Montes.

"Me da igual, la gente sabe realmente quién ha ganado y yo estoy alegre porque Juan se haya llevado ese cochazo y espero que lo esté disfrutando y un día me de un paseo", decía con cierta retranca el artista.

Sobre su implicación en las pruebas de ese programa, que a menudo requerían valor y esfuerzo físico, el cantante recordaba su pasado como boxeador.

"Vengo de un deporte extremo, que es darse de hos... así que si me tengo que quemar me quemo, si me tengo que ahogar me ahogo... no tengo miedo a nada", afirmaba el cantante.

Sobre la fama y el éxito Montes afirmaba que baja a la piscina del festival tranquilo y que es "un amigo" el que le dice a los fans que no les molesten con fotos y cosas así, algo que sus seguidores "comprenden".

"Lo mejor que puedes hacer es que no se te suba a la cabeza, porque si te pasas de listo vuelves a ser tonto", decía sobre esa posición de fama y éxito, un estatus a pesar del cual dice no tener mucho dinero porque no es ahorrador.