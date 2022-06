La razón de peso por la que Julia Janeiro no conoce todavía a su hermano recién nacido

Que no haya podido estar allí no significa que no esté compartiendo la absoluta felicidad que ahora mismo sobrevuela cada estancia en la que está el recién nacido. Julia Janeiro no ha podido estar con sus padres, María José Campanario y Jesulín de Ubrique, en el nacimiento de su hermanito hace apenas 24 horas, pero porque tiene una buena razón.

Madre e hijo aún no han abandonado el hospital de Jerez de la Frontera donde ha nacido el nuevo rey de la casa y lugar al que se han desplazado multitud de familiares y amigos para dar la bienvenida al bebé. Sin embargo, la influencer de 19 años no ha aparecido por allí debido, como ha explicado Alexia Rivas, amiga de la joven, en Ya son las ocho, a una importante prueba.

"Julia Janeiro no conoce todavía a su hermano porque estaba en Madrid sacándose el carnet de conducir. Irá próximamente con su novio, Tommy, a conocerlo", ha explicado la colaboradora de Telecinco, quien ha asegurado que, sin embargo, Julia considera prioritario en su vida ver por primera vez y cuanto antes a su hermano recién nacido.

La hija del torero y la odontóloga, ha explicado Alexia Rivas, no solo "se ha sacado el carnet" de conducir sino que "lo va a celebrar con un nuevo cochazo", si bien no ha especificado si dicho vehículo lo costeará con su incipiente carrera como infuencer o si será un regalo de sus padres.

Sea como fuera, más pronto que tarde Julia Janeiro viajará hasta la ciudad gaditana para conocer al bebé, al que según ha contado José Antonio León en una exclusiva de Sálvame, María José Campanario y Jesulín de Ubrique habrían decidido bautizar como Hugo. Esto descartaría el nombre que más se venía barajando, Humberto, como homenaje a su abuelo, fallecido en agosto de 2020.

En poco tiempo saldrán madre e hijo del hospital, por lo que quizá Julia conozca al pequeño ya en la casa familiar, lo que podría incluso dar pie a una primera imagen del bebé, dado que la joven ha preferido no comentar nada en redes del embarazo de su madre, a quien se siente muy unida a pesar de la distancia.