Cómo predecir el sexo de tu bebé con el calendario chino, el método que ha usado Ana Peleteiro para saber que es niño

La medallista de bronce en los Juegos de Tokio 2021 y subcampeona de Europa en triple salto, Ana Peleteiro, acudió este miércoles a 'El Hormiguero' para hablar de sus próximos proyectos. La deportista aprovechó la ocasión para anunciar de manera oficial una gran noticia: está embarazada.

Un anuncio que ya había protagonizado a través de sus redes sociales, pero que en esta ocasión contó con más detalle y explicó cómo afectaría el embarazo a su participación en los Juegos Olímpicos de 2024.

Así funciona este método tradicional

Todavía desconoce el sexo del bebé porque es demasiado pronto, pero la atleta contó en el programa dirigido por Pablo Motos un peculiar método que utiliza para saber si es niño o niña, y que le ha servido para saber que tendrá un niño.

"Creo que es un niño, me lo dice mi intuición. Mi prima dijo que, según el calendario chino, por la edad de la madre y el mes de concepción, a mí me sale niño, y me ponía un 93% de fiabilidad", explicó Peleteiro. Este método se basa en la tabla china pero, ¿cómo funciona?

Se trata de una práctica centenaria en este país asiático, que no está validada científicamente, pero que se utiliza en la cultura tradicional china. La tabla está formada por dos ejes: uno vertical con la edad lunar de la madre desde los 18 hasta los 45 años y uno horizontal en el que aparecen los meses del año en referencia al momento de la concepción. El cruce de ambas líneas indicaría si es niño (en un cuadrado azul) o si es niña (en un cuadrado rosa).