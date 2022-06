Ana Peleteiro presume de embarazo en 'El Hormiguero': "Me pone cachonda competir en París 2024 con mi hijo en la grada"

Ana Peleteiro, medallista de bronce en Tokio 2020 y vigente subcampeona de Europa en triple salto, dejó de lado un poco el deporte para hablar fundamentalmente de la gran noticia que ha protagonizado recientemente: está embarazada. "Venimos dos hoy", bromeó al respecto la gallega en su entrada en el plató de 'El Hormiguero', donde no ocultó ni mucho menos su incipiente barriguita.

Hoy en El Hormiguero, la subcampeona de Europa de triple salto, bronce en Tokio y la mejor atleta española del año… ¡@apeleteirob! #PeleteiroEH pic.twitter.com/JbmDjK4DP0 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 8, 2022

Pablo Motos dejó claro desde el principio de la entrevista que el tema del deporte iba a ser casi anecdótico. "Hoy vamos a hablar poco de triple salto", admitió el presentador. No estuvo avispado, porque coincidió recientemente con la medallista olímpica y esta le dejó un guiño que no cogió: le dejó sobre la mesa un chupete, y él no entendía nada.

Tras repasar el vídeo en el que anunció el embarazo y le dedicó un bonito mensaje a su pareja, Peleteiro se imagina que va a ser "una madre de las de toda la vida".

Peleteiro admitió que llevaba tiempo pensando en ser madre, pero preferían no centrarse en esto en plena época grande de competiciones. "Queríamos pensar en el Europeo, el Mundial... y ya luego después de los Juegos", contaba. "Yo creía que no iba a ser tan rápido", admitió. "Queríamos probar un mes y a ver... Y se dio", contó.

Inicialmente dio negativo y tanto ella como su pareja, el francés Benjamin Compaoré (también especialista en triple salto y campeón europeo en 2014), se lo tomaron con calma. "Pero luego empecé un día a tener unas nauseas extrañas... Y me hice un test y vi que salió una raya muy fina, pero yo sabía que esto era como lo del Covid", relató, y admite que cuando lo supo se empezó a fijar sobre todo en influencers que también están embarazadas, como Laura Escanes o Lydia Torrent.

Su conversación con Iván Pedroso, su entrenador y leyenda del salto de los años 90, fue muy fácil. Peleteiro contó que el cubano le dijo: "Ojalá pudiera yo embarazarme porque estás en tu mejor momento deportivo. ¿Estás feliz? Pues ya lo sé. Cuando entreno a mujeres sé que esto puede pasar, y prefiero que sea ahora que eres joven y puedes recuperarte. Si te quedas embarazada más mayor es peor, y tienes que elegir no lo quería", contó.

Aunque no ha dejado de entrenar, sí se ha puesto en manos de una preparadora especializada en atletas embarazadas. "Yo pensaba que iba a ser unas vacaciones, ¡pero me está dando más caña que Iván!", se rió, mientras la miraba desde la grada.

Ahora queda por ver cómo avanza con el ciclo olímpico que tiene por delante. Su preparación para los Juegos Olímpicos de París 2024 quedará marcada por el nacimiento de su hijo, pero cree que no va a ser clave. "Todo lo que me afecte dependerá de mi. El embarazo no me va a afectar. Si todo sale bien, daré a luz en diciembre y tendré aún año y medio para prepararme. Para Tokio estuvimos cinco meses metidos en casa, esto son cuatro más. Esto evidentemente requiere una recuperación física, pero si consigues entrenar durante el embarazo, preparar tu cuerpo, el suelo pélvico en su sitio... Soy una persona activa, y aunque hay embarazos con problemas, no es lo que me está pasando a mi de momento. Luego dar a luz de la forma más natural posible para que la recuperación sea mejor y ponerse a tope".

En ese sentido, admite que le "pone cachonda" competir en París, que es además donde está viviendo ahora, con su hijo en la grada. "Es esa expresión: yo compitiendo en París con mi hijo, después de haber ganado una medalla en Tokio y no poder a mi familia conmigo por el Covid... Yo solo pienso en recuperarme, y ya no en los Juegos, sino en el Mundial del año que viene. Quiero llegar, pero si no llego, tampoco pasa nada."