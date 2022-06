Pipi Estrada es uno de los activos más valiosos en Sálvame actualmente. Cada vez que acude al programa, da un sinfín de titulares y anécdotas que corren por internet como la pólvora. Aprovechando el nacimiento del tercer hijo de Jesulín de Ubrique con María José Campanario, Pipi Estrada ha querido contar una anécdota con el torero.

"Voy a contar mi vivencia con Jesús Janeiro, solo para que veáis lo especial que es", ha comenzado Pipi. "Después de un partido benéfico, acabamos en un restaurante de Madrid comiendo, con María José, con su hijo Jesús. Hablando de todo, sale el tema del fútbol y resulta que él es muy culé. El niño también".

"Me preguntó: '¿Le podrías conseguir una camiseta del Barça a tu hijo?' y claro, hice una gestión y le conseguí no una, sino dos camisetas. Le conseguí las camisetas de Neymar firmada y de Víctor Valdés, justo el año en el que se iba del club. A los días le llamo y le digo: tengo una alegría para ti. Te he conseguido dos camisetas para tu hijo".

"Me dijo que vendría a Madrid María José Campanario a por ellas. No vino. Pasa el tiempo y me llama un amigo en común, diciendo que le diera las camisetas a él. No sé si tendría miedo a que yo se las diera y le grabara o algo, así que le dije: Dile a Jesús que ya no hay más camisetas. Me las quedé y se las di a otro niño que también se llamaba Jesús".