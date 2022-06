María José Campanario da a luz da a su tercer hijo con Jesulín de Ubrique

María José Campanario y Jesulín de Ubrique se ha convertido, de nuevo, en papás. La odontóloga ha dado a luz a su tercer hijo, un niño, fruto de su relación con el torero -para él es el cuarto, ya que Andrea nació de su otra relación conocida, Belén Esteban-.

Según señala ABC, Campanario dio a luz a las 22.45 de este martes en el Hospital Puerta del Sur de Jerez.

Según las fuentes consultadas por ese diario, tanto la madre como el niño, al que presumiblemente llamarán Humberto, en honor a su abuelo fallecido, se encuentran en perfecto estado.

A última hora de la tarde, Ya son las ocho anunciaba que la odontóloga había ingresado en un hospital de Jerez de la Frontera. Pocas horas después se confirmó la feliz noticia.

La pareja decidió llevar este embarazo con la total discreción. Ambos anunciaron que esperaban un nuevo hijo el pasado mes de diciembre, el que sería ya el cuarto del torero, tras Andrea, Julia y Jesús Alejandro.

Son pocas las apariciones públicas de la pareja en los últimos meses. Por eso, muchos medios han especulado con las causas de esta desaparición en los últimos tiempos.

Desde el entorno de la pareja se especulaba con "una exagerada cautela" por parte de la odontóloga, ya que, debido a que es un embarazo de riesgo por su edad y por la fibromialgia que padece, ha preferido mantenerse apartada de todo y así no dar explicaciones y que, a su vez, no le lleguen las especulaciones sobre su estado. "Parece que sea un tema tabú. No lo entendemos", dicen desde ese mismo círculo cercano.