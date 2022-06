L'escola d'estiu de l'IVAM transformarà el museu en un "laboratori d'experimentació" de videojocs

'Planeta Random: Laboratorio de ficciones jugadas' és el primer taller que es realitzarà del 4 al 8 de juliol de 10.00 a 14.00 hores. A través del joc i la imatge digital, els xiquets i xiquetes de 9 a 12 anys reflexionaran sobre les possibilitats que la ficció i la fantasia ofereixen a l'hora de generar pensament i imaginar altres mons possibles. Durant una setmana dissenyaran i construiran l'entorn d'un videojoc, una comunitat i personatges propis, ha indicat la Generalitat en un comunicat.

'Planeta Ruido: Laboratorio de ficciones sonoras' és la segona activitat prevista de l'11 al 15 de juliol per a adolescents de 13 a 16 anys. En aquest taller usaran el so com a ferramenta per a entendre l'entorn, generaran i inventaran sons animals i construiran nous paisatges sonors.

Els tallers de l'escola d'estiu de l'IVAM són gratuïts i estan impartits per Elena Sanmartín Hernández, amb el suport en mediació d'Alejandro Ocaña i les col·laboracions de Patricia Ferragud en la producció sonora i Pablo Oria en la creació digital.

L'escola d'estiu de l'IVAM compta amb la participació de menors d'edat del Servici d'Acolliment Residencial i Justícia Juvenil de la Direcció general de la Infància i Adolescència de la Generalitat Valenciana.