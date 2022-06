Les obres de modernització de l'estació d'autobusos de València començaran aquest mes de juliol

Així ho ha anunciat la consellera en la seua compareixença inicial davant Les Corts, on ha remarcat que aquesta obra està "molt demandada per a poder tindre una estació digna, fonamental per a la ciutadania de tota la Comunitat Valenciana".

En matèria de transport per carretera, la consellera s'ha referit a les concessions de transport d'autobús: la de Vinaròs-Benicarló-Peníscola ja està en servici, mentre que hi ha altres set en licitació. A més, ha anunciat que la Conselleria s'ha marcat com a objectiu que estiguen licitades totes de cara a final d'any.

Igualment, ha indicat que en els projectes de servici públic de l'area metropolitana de València que es licitaran en els pròxims mesos, s'inclouran servicis nocturns d'autobús que connecten la ciutat amb les àrees industrials.