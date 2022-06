El acercamiento entre Anabel Pantoja y Yulen Pereira parece haber molestado a Omar Sánchez, quien aún es la pareja legal de la influencer pues, aunque hacen vidas separadas, todavía no han firmado el divorcio.

La encargada de defender en el plató de Supervivientes las actitudes de Anabel es, precisamente, su prima: Isa Pantoja. La joven siempre se ha mostrado muy tajante a la hora de expresar lo que piensa y, desde el principio, ha apuntado que Anabel no le debe nada a Omar.

En el Club Social de El programa de Ana Rosa, Isa ha apuntado que siempre defendería a su prima, porque "con la familia, a muerte". Además, ha señalado: "Si Omar va, van a tener una conversación que la van a tener fuera. Si le han ofrecido ir al debate y no ha aceptado la invitación, ahora que vaya a la visita para decirle lo que piensa, creo que no le va a venir bien porque a ella le va a descolocar un poco".

"En la relación de ellos yo no me voy a meter porque no me corresponde a mí y, además, yo no sé nada. Pero cuando es algo de Supervivientes, donde ella me dijo que yo tenía la responsabilidad de defenderla, mi obligación es decir lo que me parece mal y lo que me parece bien porque velo por el concurso de Anabel", ha sentenciado la joven.