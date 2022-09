Hace exactamente 500 años concluía una de las mayores aventuras de la historia de la humanidad. 18 marinos encabezados por Juan Sebastián Elcano llegaban a Sanlúcar de Barrameda -el día 6 de septiembre de 1522- y a Sevilla -el 8-. Tras ellos, tres años de una travesía infernal, de cuitas y grandes descubrimientos, de muerte y sufrimiento. Habían sido los primeros, que se sepa, en circunnavegar todo el planeta. Pero, ¿fue todo como contó la, digamos, "historia oficial" en aquella misión que iniciara el portugués Fernando de Magallanes con cinco navíos y casi 240 marinos? Quizá sí, o quizá nadie lo sabe.

Ese, Nadie lo sabe (Destino, 2020), es el título de unas de las últimas novelas que, durante estos tres años de quinto centenario, han ido publicándose sobre aquel viaje irrepetible. Su autor, un novelista debutante que viene del sector audiovisual, asegura que es un "thriller periodístico" sobre algo que pudo ser "una especie de Watergate del siglo XVI". "Le pasé el manuscrito a un amigo periodista y me dijo: esto es como un caso Villarejo de época", asegura Tony Gratacós a 20minutos.

Pero, ¿qué es lo que "nadie sabe" sobre aquella primera vuelta al mundo? "Hoy en día", explica, "el público ha visto tantas series, tantas películas, hay leído tantas novelas, que ya no le sorprende un relato normal, entre comillas; así que decidí centrarme en lo que no se había contado, en las zonas oscuras". ¿Cuáles? "Principalmente tres", responde Gratacós, "¿por qué Pigafetta ni menciona a Elcano en su relato cuando gracias a él regresa vivo a España?, ¿por qué a su vuelta y cuando debía ser considerado un héroe, Elcano pidió permiso al rey para entrar en Valladolid armado y con guardaespaldas? y, finalmente, ¿por qué a Elcano, tras aquel éxito inaudito, no se le concedió ser caballero de Santiago ni el mando de otra expedición?"

En España siempre pagamos muy mal a nuestros héroes. Colón, Cortés, Magallanes, Elcano... A ninguno se le recompensó como merecía

A partir de esos tres interrogantes, Gratacós construye una intriga protagonizada por Diego de Soto -"mi Bob Woodward y Carl Bernstein en este Watergate del siglo XVI"-, un licenciado y aprendiz del gran cronista de aquella época de grandes exploraciones, el italiano Pedro Mártir de Anglería, que se obsesiona con la verdad sobre el viaje de Magallanes y Elcano. Esa búsqueda de respuestas le conducirá a no pocas tribulaciones en el Valladolid y la Sevilla de la época.

"Todos los hechos históricos los he respetado", asegura este escritor, aunque matiza, juguetón, que ofrece "una versión alternativa, que no cambia la historia, pero sí la interpretación".

Si estuvieran vivos, me iría antes de cañas con Elcano que con Magallanes

En esa intriga, se mezcla la corrupción, el espionaje, el poder y el control de la información y aparecen algunos de los grandes personajes de la época, como Francisco de los Cobos, secretario del rey Carlos I.

Y Gratacós, ¿es más de Magallanes o de Elcano? "Ese debate es algo más nacionalista que histórico", responde y no puede ocultar la fascinación por ambos personajes, aunque con matices: "El verdadero artífice de todo aquello fue Magallanes, era un genio y estaba hecho de una pasta especial, imagínate, siendo portugués, liderar aquella expedición. Elcano era un gran marino que se encontró con una oportunidad histórica y la aprovechó". "Ahora", confiesa, "también te digo que, si estuvieran vivos, me iría antes de cañas con Elcano que con Magallanes".

Este novelista asegura que ha tratado de "repartir méritos" y "mostrar el corazón de ambos". Eso sí, de lo que no tiene ninguna duda este barcelonés es que "en España siempre pagamos muy mal a nuestros héroes. Colón, Cortés, Magallanes, Elcano... A ninguno se le recompensó como merecía. Al que sube, se le pisotea".