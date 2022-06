Kiko Jiménez está más que al margen de la familia Cano-Mohedano, pues hace ya años que rompió con Gloria Camila. Sin embargo, el tertuliano tiene una firme opinión sobre los tensos momentos que vive la familia de la que fue su novia.

"El tiempo me está dando la razón, ya lo dije en su momento, poco a poco se van destapando", opinó el andaluz a Europa Press y aseguró que, aunque ellos ni le van ni le vienen porque él ya tiene su vida, le alegra ver que tenía razón sobre lo que ha ido declarando de la familia.

"Al final es tapar la mierda, pero luego huele. Cuando huele, tienes que airearla para que no huela", comentó sobre el aparente malestar entre Ana María Aldón y Gloria Camila. "[Ana María] puede decir que sí [están bien], pero el tiempo demuestra que no, tiene los días contados".

De hecho, dentro de este conflicto parece que hay otra persona enfadada, Gema, hija de la diseñadora que no estaría de acuerdo con la actitud que recibe su madre: "Lógicamente, [ella] le diría cuatro cosas a Gloria, lo veremos. Si no lo vemos, es una pena. Cuando está en lo más interesante hay tirones de orejas y llega la calma, por poco tiempo".

Pero, con respecto a la posición del torero en el conflicto entre su mujer y su hija, Kiko Jiménez considera que no mediará: "Ortega no está el pobre ya para apoyar mucho… Si no, ya lo hubiera hecho".