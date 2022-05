No bajan las aguas mansas en la familia de Ortega Cano. Hace una semana, Gloria Camila se pronunció sobre el encuentro entre su padre y Ana María Aldón en el plató de la Sálvame Fashion Week, el cual tachó de frío. "Él decidió ir porque quiso apoyarla, sabía el trabajazo que había detrás y ella también quiso que fuese", aseguró.

"Es cierto que eché de menos un poquito más de amor, de efusividad y de contacto, pero imagino que serán los nervios del momento y que uno está un poco en tensión", opinó Gloria Camila, quien también dijo que no quería "llamar la atención" y por eso prefirió sentarse en la grada y no junto a la pasarela.

Unas palabras que, a su manera, recibieron la réplica de la diseñadora. "No soy ni su madre, ni su madrastra, ni su amiga. No soy una persona a la que le cuenta sus confidencias", dijo Aldón el pasado fin de semana.

Este lunes, Gloria Camila, visiblemente indignada, ha recrudecido el enfrentamiento entre ambas. "Evidentemente, no es mi madre y no es mi madrastra porque eso se pinta como algo malo. Es la mujer de mi padre. O es Ana. Sí hemos compartido confidencias. Yo considero que era mi amiga", aseguró en Ya son las ocho.

"Cuando ha estado mal le he apoyado, cuando ha necesitado consejo o ayuda he estado. Eso lo hace una amiga, así que yo consideraba que sí que éramos amigas, aunque ella dijera que no", añadió Gloria Camila.

Sobre su opinión de los trajes de Aldón para el evento de Telecinco, aseguró: "No hice ninguna crítica negativa, solo dije que su ropa es para gente".

"Hay una relación de respeto. Doy opiniones para bien y para mal", remató, visiblemente molesta.