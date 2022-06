Teresa Rodríguez, candidata de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta el próximo 19 de junio, acude a esta cita con las urnas en solitario y al frente de un proyecto, dice, de "obediencia andaluza", sin "amigos ni jefes en Madrid que nos callen la boca cuando gobernamos allí".

Lo hace, además, convencida de la necesidad de que la comunidad más poblada de España "cuente con voz propia", tanto en el Parlamento como en el Congreso. Pero esto último, asegura, vendrá después. Lo que ahora le importa es lo que pase el 19-J, un día en el que Andalucía se juega "una legislatura más de privatización de servicios públicos".

Teresa Rodríguez Rota (Cádiz), 1981 Teresa Rodríguez es licenciada en Filología Árabe y profesora de Lengua Castellana. Militó en IU en sus inicios políticos y fue secretaria general de Podemos Andalucía hasta su ‘divorcio’ de Pablo Iglesias. Esta es la tercera vez que aspira a la Presidencia de la Junta de Andalucía.

Juanma Moreno asegura que Andalucía ha dejado de estar en el vagón de cola en lo que a economía se refiere. ¿Está de acuerdo?Son datos objetivos del INE. Dentro de los 15 municipios más pobres de España, 12 son andaluces; entre los municipios con más desempleo, ocho son andaluces; y entre los últimos en esperanza de vida, la mayoría son andaluces. El milagro económico de Moreno existe solo en su cabeza, son macrodatos que no se concretan en mejoras de las condiciones de vida. Es un modelo que nos condena al subdesarrollo. Aquí seguimos viviendo un progresivo desmantelamiento del tejido industrial y dependiendo de un turismo lowcost que no genera empleo estable y encarece la vida. Ese es el modelo de no desarrollo andaluz, uno que nos lleva a la emigración de nuestra gente más joven.

El desempleo sigue siendo el problema que más preocupa a los andaluces. ¿Qué propone Adelante para reducir la tasa de paro?Diversificación productiva y reindustrialización sostenible. Hay que concretar la ley de cadena alimentaria para garantizar que los distribuidores cubren los costes de producción, que es lo que fija población al territorio y garantiza el relevo generacional en el campo. La Junta podría establecer mediante un observatorio público cuáles son los costes de producción de cada sector en cada campaña. Y obligar al registro de los contratos entre distribuidora y productores, para que salte la inspección cuando un contrato sea abusivo. Este es uno de los grandes problemas, los bajos precios y que los distribuidores se quedan con el beneficio. Y muchos de ellos son grandes cadenas alimentarias de capital extranjero que cotizan fuera.

Eso en lo que al campo se refiere. ¿Y en industria?Emprender desde lo público con financiación concreta, tanto en sectores que se están desmantelando, como el espacial y el naval, como en la agroindustria. No puede ser que la fábrica de Zumosol la vayamos a dejar caer en Palma del Río, el municipio con más producción de naranjas del mundo. Nos llaman subvencionados en Andalucía, pero lo que somos es el escenario donde grandes multinacionales se llevan las subvenciones. Hay que apostar por la economía social andaluza, las cooperativas, las pymes, que son las que generan empleo y fijan población. Y acabar con la liberalización de horarios comerciales que perjudica enormemente al pequeño comercio. Otro ejemplo, las renovables. Lo que estamos haciendo es dar licencia para macroproyectos del oligopolio eléctrico, multinacionales que se llevan la renta fuera. Ponemos nuestro patrimonio agrario a disposición de ese modelo insostenible que nos roba el sol.

Teresa Rodríguez, candidata de Adelante Andalucía a las elecciones andaluzas. FERNANDO RUSO

¿Cuál es su política fiscal?Justicia. Queremos recuperar la progresividad fiscal que establece la Constitución y no ser los que compitamos con Madrid a ver quién le baja más los impuestos a las grandes fortunas, porque eso supone agujerear la hacienda pública andaluza. Queremos recuperar esos impuestos para tener más capacidad de inversión en lo que de verdad importa, los servicios públicos. Y hay una deuda histórica con esta tierra, hay que exigir justicia financiera al Estado. Queremos una fuerza andalucista que le pueda poner la cara y la oreja coloradas a Pedro Sánchez.

¿Cuáles son sus recetas para mejorar la sanidad pública andaluza?Mejorar las inversiones sanitarias. El recurso más importante que tiene la sanidad es su personal, no creemos en esa política de inauguración de hospitales, que luego son cascarones vacíos, donde no se cubre el 100% de las camas ni del personal. Para luchar contra las listas de espera, que el servicio público funcione a tiempo completo, con especialistas y operaciones por la tarde. Nos negamos a que la solución sea subcontratar con la empresa privada, que introduce un sobrecoste. Apostamos por la gestión 100% pública, por las cooperativas y la economía social de los servicios públicos importantes.

¿Qué medidas plantean en Educación?Reducir la ratio es la clave. Somos la comunidad con más fracaso y abandono escolar, con menos inversión por alumno y con las ratios más altas. Hay una Iniciativa Legislativa Popular que está ahora mismo en la calle recogiendo firmas para bajar las ratios y nos parece más que razonable. Y, evidentemente, buscar financiación para ello, que supone más contratación de personal y es también una política expansiva de empleo.

Vamos a romper el enchufe y a eliminar privilegios de los diputados

Si formara parte del próximo Gobierno de la Junta, ¿cuál sería su primera decisión?Las hay sencillas y urgentes, como las de regeneración democrática. Hay que hacer limpieza al llegar, abandonar la cobertura de antiguos puestos de libre designación del partido anterior por los tuyos propios. Vamos a romper el enchufe y a establecer con criterios democráticos cuál es la gobernanza de los servicios públicos. Hay que eliminar privilegios, como ayudas de alquiler a los altos cargos y dietas sin justificar de los diputados, y establecer remuneraciones justas, sin que la política sea un medio de enriquecimiento. Limitar los mandatos, entender que la política no es una profesión. Las medidas de mayor impacto social tienen que ver con el cambio de modelo productivo, pero eso no se hace al día siguiente de tomar posesión en San Telmo, es un trabajo a medio y largo plazo.

¿Qué se juega Andalucía el 19 de junio?Nos jugamos definitivamente la salida de la crisis sanitaria en clave de privatización, mediante la finalización de cada vez más servicios o mediante los incentivos hacia la sanidad privada. Hay un número creciente de ciudadanos en Andalucía que deciden hacerse un seguro privado porque ven que el sistema público, por primera vez, no les ofrece garantías suficientes. Creo que es lo más serio que nos jugamos y lo más valioso que tenemos como sociedad. La mayoría de la gente en Andalucía no hereda un millón de euros, que eran los que tenían que pagar el impuesto de sucesiones. La mayoría heredamos un derecho social, un servicio público, y en cuatro años pueden terminar de destrozar la sanidad mediante la privatización.

¿Cree que Andalucía recibe el dinero que debería del Gobierno central?No. Exigimos que se cumpla el Estatuto de Autonomía, que establece que el criterio de población debe ser el que prime en el reparto. Lo vamos a defender siempre, porque no tenemos amigos ni jefes en Madrid que nos callen la boca cuando gobernamos allí. Y hay que apostar por la descentralización del Estado. ¿Por qué el PIB en Madrid es tan alto? Por el efecto sede. Muchas de las empresas que generan beneficio aquí cotizan en Madrid porque tienen la sede allí. Y por el propio poder del Estado, que genera también actividad económica. ¿Por qué no puede el Tribunal Constitucional estar en Cádiz?; ¿por qué no podría estar la sede de Renfe en Córdoba?; ¿por qué no podría estar la Casa de la Moneda en Sevilla? Adelante Andalucía va a estar como abanderado en ese tipo de debates. Y dudo que el resto de partidos con sede en Madrid lo vayan a hacer.

Usted define Adelante como un partido de obediencia andaluza. ¿Puede explicarlo?Es la garantía de que las decisiones se van a tomar siempre de Despeñaperros para abajo, teniendo en cuenta como criterio central los intereses de las mayorías sociales de Andalucía. Con una lógica de fraternidad con el resto del territorio del Estado, pero rompiendo con un centralismo que es una lacra, una losa para el desarrollo del resto de los pueblos.

Teresa Rodríguez, candidata de Adelante Andalucía en las elecciones andaluzas. FERNANDO RUSO

¿Cómo cree que la fragmentación de la izquierda puede afectar a la movilización del votante progresista?Está contrastado que en 2018, yendo juntos y teniendo una lógica de no confrontación con el PSOE, sino de intentar parar a las derechas, no fuimos capaces de pararlas, y fue por incomparecencia del votante de izquierda. Quizá, a través de la diversificación de la oferta seamos capaces de animar a más gente a ir a votar. Nosotros hacemos un llamamiento a la construcción de un espacio andalucista que conecta muy bien con un fenómeno en alza en el resto de los territorios del Estado, no solo de Galicia, Euskadi y Cataluña, sino también de Cantabria, Valencia o Baleares. Acercar la política al territorio nos parece que puede conectar con Andalucía y sus reivindicaciones históricas y creemos que puede ser atractivo para activar al votante de izquierda.

¿Es por esa fragmentación por la que ha puesto su cara en las papeletas de Adelante?Para nosotros era la mejor forma de garantizar que todo el que nos quiera votar nos vote y encuentre nuestra papeleta, y también que quien no nos quiera votar no se confunda. Para que haya claridad, porque hay tres fuerzas políticas que tienen Andalucía en su nombre.

¿Por qué decidió no sumarse a la coalición Por Andalucía?Por los motivos por los que rompimos en su momento. Nos expulsaron de nuestro grupo y del partido. Yo seguía siendo militante de Podemos, aunque no compartía dos cuestiones. La primera, la necesidad de una voz propia andaluza. Sin embargo, lo que se aceptaba para Cataluña no se admitía en Andalucía y para nosotros eso era una línea roja. Y la segunda, que no queríamos someternos y convertirnos en la parte izquierda de los gobiernos del PSOE, porque creemos que es necesario que haya una izquierda autónoma del PSOE que pueda representar a quienes están insatisfechos con Sánchez, a los que solo les dejamos la derecha y la zona gris.

No tenemos amigos ni jefes en Madrid que nos callen la boca cuando gobernamos allí

Usted ha afirmado que la desintegración del Adelante Andalucía que concurrió en 2018 ha sido lo más duro que ha vivido en política. ¿Esa herida está ya cerrada?Sí, fue durísimo y se cerró. Quienes viven la política como una aventura personal creo que se equivocan y hacen cometer errores políticos a sus fuerzas. No quiero referirme a nadie en concreto, pero nosotros ya en su momento vivimos aquel trauma. Yo estaba de baja por maternidad en casa. Leí por la prensa que había sido expulsada del grupo que presidía y que nos habían expulsado gracias al apoyo de PSOE, PP, Ciudadanos y Vox en el Parlamento, porque no tenían mayoría suficiente en el grupo, eran seis personas expulsando a 11. Aquello fue superduro a nivel personal, pero hemos hecho terapia para superarlo y ya solo vamos en positivo a construir la fuerza andaluza, sin tener que pedir permiso a nadie para hacerlo.

Su relación con el PSOE de Susana Díaz nunca fue demasiado buena. ¿Cómo se lleva con el de Juan Espadas?Es el mismo PSOE y nuestra crítica es la misma. A nosotros nos preocupa enormemente el crecimiento de la extrema derecha en Andalucía, pero cuando esta dice que los dos grandes presidentes de la autonomía andaluza están condenados por corrupción, esa realidad que ellos usan de forma torticera para desprestigiar la autonomía y no para criticar al PSOE, nos pone de relevancia que efectivamente unas determinadas dinámicas socialistas han dado a la extrema derecha la pala para el enterramiento de nuestra propia autonomía. Creemos que es importante plantear una alternativa a las derechas que sea también una alternativa al PSOE y a lo que este partido ha hecho durante estos años, especialmente los últimos, referido a la corrupción y también a los recortes.

¿Estaría dispuesta a pactar con el resto de las izquierdas si suman una alternativa a Moreno?Ni por acción ni por omisión, la derecha va a gobernar de nuestra mano. Aspiramos a que haya una alternativa de izquierda, pero no vamos a cogobernar con el PSOE, porque te acaban haciendo partícipe de sus contradicciones en cuanto a incumplimiento sistemático de su programa electoral y también por su lógica clientelar, que en Andalucía es una realidad. Nuestra línea es poder condicionar políticas desde fuera. Si tú quieres negociar conmigo unos presupuestos, vamos a financiar proyectos de reindustrialización sostenible. ¿Quieres gobernar conmigo?, ¿quieres que te dé la investidura? Pues vamos a acabar con los enchufes en la Junta y vamos a apostar por una dinámica de empoderamiento de los trabajadores y de los usuarios.

¿Se plantean abstenerse para que Moreno sea presidente sin Vox?No vamos a permitir que gobierne la derecha ni en su versión mansa, ni en su versión brava, que al final la política económica que hacen Moreno y Macarena Olona es la misma, bajarle los impuestos a las grandes fortunas, condenando al turismo en precario y a la exportación de nuestro producto agrícola a bajo coste. Y no sacar nunca esta tierra de la situación de subdesarrollo y de dependencia que vivimos. No tenemos esa lógica de algunas fuerzas de izquierda que están planteando la posibilidad de darle el gobierno a Moreno.

Vox son los hijos del IBEX, es tu casero, tu jefe, el juez que pone en cuestión la violencia de género

Ha dicho varias veces que a Vox hay que frenarlo con pedagogía. Explíquese.No podemos admitir términos que supongan un negacionismo de la violencia de género. Si decimos violencia intrafamiliar, anulamos las causas, el patriarcado y el machismo, dejamos de luchar contra ellas y condenamos a las mujeres a seguir sufriendo esa lacra. O la inmigración vinculada a la delincuencia. En Andalucía no tenemos un problema de inmigración, tenemos uno de emigración. La extrema derecha no defiende los intereses de la clase trabajadora, no son los agricultores, no son los trabajadores del campo, no son los desempleados, van a defender los intereses de su clase social. Son los hijos del IBEX, es tu casero, tu jefe, el juez que pone en cuestión la violencia de género. Eso es Vox y hay que explicarlo.

Teresa Rodríguez, candidata de Adelante Andalucía en las elecciones andaluzas. FERNANDO RUSO

En estos días en los que estamos viendo a muchos líderes nacionales por Andalucía con sus candidatos, ¿se siente usted liberada o desarropada?Liberada total. Era un rollo tener que recibir al líder del Estado que venía a decir no sé qué movida, que a lo mejor aquí venía fatal. Como Inés Arrimadas, que vino de repente a cuestionar que éramos una nacionalidad histórica. Creo que no le hizo ningún favor a Juan Marín. Y son cosas que pasan cuando uno recibe líderes del Estado. Por eso Moreno no quiere que venga casi nadie de su partido, que vengan lo mínimo imprescindible para hacerse una foto, pero que no hablen mucho. Yo no tengo que preocuparme de eso. Para mí es un alivio. Nosotros no esperamos a nadie. Estamos todos ya aquí.

¿Cómo cree que afectarán las elecciones andaluzas al panorama político nacional?Somos la comunidad con más votantes y eso va a repercutir. Pero me molesta que las elecciones andaluzas se vean siempre como una antesala de las generales. Hasta en el seno de la izquierda se ha visto, con la batalla entre Pablo Iglesias y Yolanda Díaz al principio, cuando se configuró su coalición en Andalucía. Es molesto porque de alguna forma relega nuestros intereses como pueblo en un momento especial para nosotros, la decisión de nuestro gobierno. Lo más importante para mí es lo que ocurra el 19-J. Qué gobierno va a gestionar nuestros servicios públicos, la sanidad de mis padres, la educación de mis hijos. Lo que ocurra luego ya veremos.

Queremos una fuerza andalucista que le pueda poner la cara colorada a Pedro Sánchez

¿Confirma que se presentará a las generales?Sí, es importantísimo. Somos el territorio que más diputados pone en Madrid (61) y a los que no vemos defender a Andalucía más que cuando se acercan las elecciones. Pero ¿dónde estaban los diputados andaluces cuando había que defender que se mantuviera abierta la planta de Puerto Real, por ejemplo? ¿O dónde estaban los diputados de Andalucía defendiendo la planta de Zumosol en Palma del Río, o defendiendo las inversiones para Andalucía? No se les ve, no se les oye, no están. Nosotros tenemos una senadora [Pilar González] que se bate el cobre, que siempre habla de Andalucía.

¿Se plantearía estar en el nuevo proyecto de Yolanda Díaz?Mi proyecto empieza en el Estrecho de Gibraltar y termina en Despeñaperros. Y desde ahí, quiero establecer alianzas con otras fuerzas políticas de la izquierda, porque las soluciones a los problemas de mi tierra pasan por políticas de izquierda. Ser andalucista y de derechas es un oxímoron, no tiene sentido. Por esa lógica, vamos a establecer alianzas con el resto de las izquierdas del país. Y el proyecto de Yolanda Díaz lo observamos con interés, pero desde nuestro propio lugar. No vamos a disolver, ni a postergar, ni a relegar nuestra obsesión por construir ese espacio andalucista y andaluz.