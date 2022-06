Hugo Salazar, de 'OT', en su regreso a la música: "Tenía grabado un 'single' con Merche y lo he tenido que meter en un cajón"

A Hugo Salazar le conocimos en Operación Triunfo 2 y tras seguir su vocación unos años acabó por buscar alternativas, por lo que ha trabajado como nutricionista en los últimos años, en los que la pandemia ha paralizado en buena parte la industria del arte.

Ahora ha lanzado una nueva canción, Te odio, amor, a tenor de la cual ha sido entrevistado por Jaleos, de El español.

Se trata de una canción biográfica, en la que el cantante expresa que el amor es "idílico cuando somos jóvenes", pero que se complica con la edad. "Oye, no siempre tiene que ser todo color de rosa. Uno tiene que ceder en las relaciones", hace ver.

La pandemia, como decimos, le ha paralizado en lo musical, como a tantos otros artistas. "La prueba más notoria de que no he hecho música en todo este tiempo es que yo tenía grabado un single con Merche antes de la tercera ola de la pandemia y lo he tenido que meter en un cajón", revelaba.

El problema es que esa canción conjunta retrasó su lanzamiento por la pandemia y una vez que parece que se ha normalizado la situación, los contratos de la cantante, que acaba de sacar disco propio, impiden que ella saque un single, así que lo guardarán para más adelante.

El músico no reniega de su paso por OT, donde fue finalista y el que le dio la fama. "Estoy muy orgulloso y siempre lo digo. Cuando hablo de Operación Triunfo se me llena la boca", afirma categórico.