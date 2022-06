Red Hot Chili Peppers sube el volumen de Barcelona este martes en el Estadi Olímpic

Los norteamericanos Red Hot Chili Peppers ofrecen este martes 7 de junio el segundo y último de los conciertos que ofrecen este verano en España y con los que estrenan su gira mundial en grandes estadios por Europa y los Estados Unidos. Actúan a las 21 horas en el Estadi Olímpic de Barcelona, tras haber pasado por el estadio de La Cartuja de Sevilla el pasado sábado 4 de junio con todas las localidades agotadas desde hace semanas.

Esta gira está marcada por el regreso del guitarrista del grupo de rock liderado por Anthony Kiedis, John Frusciante, y en ella mezclan en directo los grandes éxitos de su carrera con los nuevos temas de su nuevo disco de estudio, 'Unlimited Love', que salió al mercado el pasado 1 de abril. Es el doceavo álbum de la banda, y lo ha producido Rick Rubin, que también estuvo al frente de 'Californication' (1999), By The Way (2002) o 'Stadium Arcadium' (2006).

Ya han lanzado el primer videoclip del nuevo trabajo, 'These Are The Ways', que ha sido dirigido por Malia James. Acompañarán este martes sobre el escenario del Estadi Olímpic los artistas Beck y Thundercat. Algunos de los nuevos temas que sonaron en vivo en Sevilla fueron 'Black Summer', 'Here Ever After', o 'Aquatic Mouth Dance'. Siguen la estela de fusión de funk, con rock y rock alternativo que el grupo californiano de Kiedis, Frusciante, Michael Peter Balzary -Flea (bajo) y Chad Smith (batería) lleva por bandera desde hace casi 40 años.

Con motivo del concierto, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) habilitará un servicio de autobús lanzadera de bajada de la montaña de Montjuïc cuando finalice el concierto (a las 23.45 horas aproximadamente). Los viajeros podrán utilizar todos los títulos de transporte del sistema tarifario integrado. Para subir hasta el estadio, TMB recuerda que se puede usar la línea 150 de bus, que circula de Plaza Espanya al Castell de Montjuïc y que reforzará su servicio entre las 17.30 y las 22 horas. El metro funcionará hasta medianoche.

Estadi Olímpic de Barcelona. Passeig Olímpic, 15-17. El martes 7 de junio a partir de las 22 horas. Precio de las localidades: desde 55 euros. A la venta en livenation.es y ticketmaster.es.