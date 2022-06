Cristina Porta y Alexia Rivas llevan al límite a Sonsoles Ónega tras una monumental bronca

Alexia Rivas y Cristina Porta protagonizaron este lunes un tenso enfrentamiento en Ya son las ocho que llevó al límite a Sonsoles Ónega, que tuvo que intervenir entre las colaboradoras.

Todo comenzó con un zasca de Porta a Rivas. "La pobre Anabel no está comiendo nada de nada, pero está dando de comer a mucha gente, porque se sigue hablando de ella", ha soltado Cristina Porta cuando su compañera hablaba de la relación que mantiene con Omar Sánchez.

"Yo estoy trabajando en este programa, igual que en cuatro más, tú solo estás trabajando en uno", reaccionó Rivas. "Pero no hablo de mis ex", indicó Porta. "No, de tus ex hablas en una revista", respondió de nuevo Alexia, recordando su relación con Luca Onestini.

"No, hablé cuando era mi novio. Menuda manera de atacar. El principio de periodismo te lo dejaste. Tú estás aquí para hablar de Anabel Pantoja", sentenció Porta.

"No considero que yo dé de comer, ni que me den de comer, porque estamos todos en el círculo. Hay que ser más humilde, como para no decir que un compañero da de comer a otro. Lo que pasa es que cuando lo dejó con su novio la portada era: 'Cristina Porta le pidió que dejase de seguir a Alexia Rivas'. Habla desde la herida y me parece muy sucio", se defendió, por su parte, de nuevo Rivas.

La discusión fue subiendo de tono, por lo que Sonsoles Ónega tuvo que intervenir y poner orden en plató, haciéndoles un par de recordatorios. "Aquí sois compañeras. Esa señora, Alexia Rivas, está contratada por su trabajo y tú por el tuyo", le dijo a la nueva colaboradora.