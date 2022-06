Un camión se instala en Las Ventas para realizar ecografías gratis que detectan una enfermedad "silenciosa"

Si pasea este lunes y martes por la explanada de la plaza de toros de Las Ventas se encontrará un camión que reza here for you [estamos para ti]. En su interior conocerá a profesionales sanitarios de centros hospitalarios locales que le harán pruebas gratuitas e informarán del estado de su arteria aorta, "la más importante del cuerpo humano, y evitar esta patología silenciosa que no muestra síntomas previos", señala Medtronic, la empresa que lidera la campaña junto a la Sociedad Centro de Cirugía Vascular y la Sociedad Madrileña de Cirugía Vascular, para promover la detección precoz a nivel europeo de aneurismas de aorta abdominal.

"La mayoría de las personas que tienen un aneurisma aórtico abdominal no presentan ningún síntoma, mientras que estos crecen lentamente y pasan desapercibidos por ser indoloros, por lo que la ruptura se convierte en la complicación más relevante, pudiendo provocar la muerte", explica el director de la Unidad de Aórtica de Medtronic, Miguel Cano García.

Por esta razón, de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas en la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid, los servicios de Cirugía Vascular de los hospitales La Paz, Gregorio Marañón, Fundación Alcorcón y de La Princesa realizarán a la población masculina mayor de 55 años y fumadora, y a la no fumadora de más de 60 años una ecografía como parte de este programa de prevención.

Madrid es el tercer destino que visita la visita esta unidad móvil, tras pasar por Burgos y Bilbao, donde se llegaron a detectar 23 aneurismas. De los 700 burgaleses que se acercaron a la unidad móvil el pasado 31 de mayo y 1 de junio, un total de 19 presentaron esta patología. Y de los 100 escáneres que se hicieron a los bilbaínos, tres presentaron Aneurisma.

"El control de los factores de riesgo es fundamental, pero no sustituye a los programas de detección que buscan diagnosticar a los pacientes lo antes posible", remarca Cano. En este sentido, insiste en que el diagnóstico temprano "permitirá decidir acerca del abordaje adecuado, y comienza por una prueba muy sencilla, indolora y rápida como es la realización de una ecografía".

La unidad móvil, que tiene previsto visitar las ciudades de Cádiz y Guadalajara, también pondrá el foco en la formación de los profesionales sanitarios, acercándoles diferentes herramientas disponibles en el mercado y que pueden aplicar en el tratamiento de sus pacientes, así como soluciones para entrenamiento prequirúrgico, programas de formación, aplicación de la realidad virtual en la especialidad, entre otros.