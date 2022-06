Andrés de la Cruz, Boliche en 'Los Serrano', critica el final de la serie

Los Serrano fue una serie española que debutó en televisión en el año 2003 y que durante ocho temporadas arrasó en audiencia y entre la crítica, convirtiéndose en uno de los espacios de producción nacional de más éxito de la historia.

Su temática humorística y su público objetivo, es decir, toda la familia, garantizaron un éxito que se extendió a sus protagonistas, entre los que había numerosos niños.

Uno de esos niños es Andrés de la Cruz, que encarnaba en la serie al célebre Boliche. De la Cruz intervino esta semana en el programa de la Copa Mando Millenial, donde se manifestó en contra del final de la serie.

"Todo el mundo sabe que el final no fue del gusto de todos. Fue polémico. Honestamente, a mí no me pareció un final bonito para la serie", dijo el joven actor en referencia al cierre del programa.

Andrés de la Cruz, en la actualidad. TWITTER

De la Cruz sigue vinculado al mundo del espectáculo, pero desde el otro lado: "Siempre me ha gustado más la parte de atrás de las cámaras y, ahora, además de trabajar en cine como editor VFX, tengo un trabajo fijo en la ECAM de la Comunidad de Madrid como responsable de postproducción", dijo.

"Cuando terminaba la serie, ya estaba estudiando esto. Quizás estoy equivocado, pero me di cuenta de que la gente no te tomaba del todo en serio y era algo complicado", explicó De la Cruz.

"Es verdad que lo de la actuación nunca lo pensé como algo a lo que me pudiera dedicar durante el resto de mi vida. Llegó la oportunidad y fue muy bonita, pero yo quería tener mi profesión y conseguir algo por mis propios medios", añadió.

No obstante, guarda buen recuerdo de aquella época: "Lo recuerdo con cariño, con nostalgia... Me acuerdo de mis compañeros y de los momentos bonitos que pasamos. Fue una experiencia muy gratificante".

"Ahora, lo ves y tampoco es tanto. Pero, en aquel momento, ellos tenían 12 y yo 16 años, así que se notaba bastante. Al ser más mayor, yo iba más a mi bola, pero ellos eran encantadores y lo siguen siendo. Es verdad que eran muy niños, pero yo tenía un poco el papel de hermano mayor", afirmó.