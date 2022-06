Chelo García-Cortés recibe el alta tras su operación: "Me asusté mucho cuando me caí"

Durante la celebración de la Sálvame Fashion Week se produjo una aparatosa caída que no dejó indiferente a nadie. En la coreografía inicial, Chelo García-Cortés se resbaló y acabó en el hospital con el radio roto. Días después, la colaboradora pasó por quirófano y ya se encuentra en su casa.

Chelo García-Cortés ha recibido el alta hospitalaria y se ha mostrado muy feliz a la salida del centro. La colaboradora, que salió junto a su mujer Marta Roca, habló en los micrófonos de Europa Press sobre su situación actual y cómo ha pasado estos días.

Chelo reconoce que no han sido momentos fáciles para ella. "La verdad, estaba un poquito asustada cuando caí y vi la forma de la muñeca", dijo sobre sus primeras impresiones. Sin embargo, agradece que no haya sido más. "Al final he tenido la suerte de que solo se me ha roto el radio".

"Me han cuidado mucho. Se me hinchaban mucho las manos. No sabes el miedo que pasé ayer por la noche. No me lo podía creer", dijo confesando el terror que ha pasado, a la vez que se siente afortunada por el trato que ha recibido tanto de los sanitarios como de su entorno.

En cuanto a su recuperación, Chelo asegura que retomará su rutina cuando sea posible. "Vuelvo el martes a la primera cura. Me pasa como a vosotros, si no trabajamos, no cobramos. En cuanto me de el alta real, yo volveré a mi trabajo", dijo tirando de humor.