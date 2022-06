El príncipe Andrés, positivo en Covid-19, se pierde el Jubileo de Platino de la reina Isabel II

Ha sido muy sonada su ausencia no solo del Trooping the Colour de este jueves -lo cual era esperable dado que no es miembro activo de la familia real británica- sino del resto de festejos por el Jubileo de Platino de la reina Isabel II. Pero es evidente que la pandemia no se ha terminado. El príncipe Andrés se perderá lo que resta de festejos por los 70 años de reinado de su madre al haber dado positivo en Covid-19.

Mucho se había especulado con el papel que jugaría el duque de York en estos días desde que fuese retirado de la vida pública el año pasado tras las acusaciones de abusos sexuales a menores. E incluso la idea de que participase de manera activa, aunque fuese en un papel más discreto, los días siguientes al Trooping the Colour cogió fuerza después de su reaparición en la misa por el duque de Edimburgo el pasado mes de abril.

Sin embargo, nada de eso ocurrirá puesto que desde Buckingham Palace se ha informado de que el ojito derecho de la monarca ha dado positivo en coronavirus y que se pierde los compromisos que aún quedaban pendientes como la misa de acción de gracias de este viernes en honor a Isabel II en la catedral de San Pablo y, seguramente, también en los desfiles que aún quedan pendientes.

"Después de hacerse una test rutinario, el duque de York ha dado positivo en Covid-19 y lamenta no poder asistir al servicio de mañana", ha señalado un portavoz de palacio refiriéndose a la misa de este viernes. De hecho, según varias informaciones, el príncipe Andrés habría visto en los últimos días a la reina, lo que ha encendido las alarmas.

Eso sí, la soberana también se realiza sus pruebas con regularidad y ha dado negativo, amén de que no lo ha visto desde que fuera confinado por su positivo, de lo que se extrae que los achaques de salud por los que no asiste a la misa no tienen nada que ver con el coronavirus y sí con la edad y sus recientes problemas de movilidad.