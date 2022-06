Justícia augmenta enguany un 5,2% la dotació del torn d'ofici fins a superar els 51 milions

20M EP

La Conselleria de Justícia ha augmentat enguany un 5,2% la dotació per a l'Assistència Jurídica Gratuïta que inclou, en la seua major part, el Torn d'Ofici de l'Advocacia i la Procura, així com els honoraris de professionals que presten un altre tipus d'assistència lletrada que la Generalitat assumeix per a els qui no poden pagar-li-la.