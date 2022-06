La crisis entre Shakira y Gerard Piqué por una supuesta infidelidad del futbolista es uno de los temas más destacados de los últimos días. Eso sí, aunque la pareja no se haya pronunciado al respecto, la cantante sí podría haberlo hecho de una forma más sutil: a través de la música.

Si bien en 2017 la artista le dedicó a Piqué el tema Me enamoré, donde explicaba cómo se conocieron y de qué forma surgió su relación amorosa, esta vez podría haberle lanzado un mensaje de decepción tras doce años de noviazgo.

El pasado mes de abril, la cantante lanzó Te felicitó, en colaboración con Rauw Alejandro, un tema cuya letra puede desatar sospechas. "Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebasó el vaso", canta Shakira.

"No me digas que lo sientes. Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes" es otra de las rimas escritas por la cantante.

Por el momento, según explicó la periodista Laura Fa en El periódico, todo apunta a que el jugador del Barça se habría mudado a su piso de soltero en la calle Muntaner de Barcelona, tal y como aseguran varios vecinos de su edificio.

"La cantante lo ha pillado con otra y se van a separar", aseguraba la periodista. Según la catalana, la cantante conocía esta deslealtad y sabía quién era la mujer. "Por eso habría tomado la decisión de separarse", añadió la colaboradora de Sálvame. "Eso es así. Ha ocurrido. Por eso hay distancia. Quizás no queda en nada, pero eso, [la infidelidad], ha pasado".

Además, este jueves se han conocido nuevos datos de la mujer que habría hecho saltar por los aires el matrimonio de las celebrities.

Según informa Cuore en palabras del periodista Emilio Pérez de Rozas, especializado en la información del Barça, se trata de "una joven rubia de unos 20 años. Está estudiando y trabaja como azafata de eventos".