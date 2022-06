El servici d'Obstetrícia del Clínic de València realitza amb èxit una transfusió de sang intrauterina

L'equip especialitzat en Medicina Fetal responsable de la tècnica, ha estat encapçalat pel doctor Patiño i la doctora Arigita.

La tècnica s'ha dut a terme en un cas d'isoimmunització fetal sever. Aquest quadre consistent en la producció d'anticossos en la mare enfront d'un antigen que està present en les cèl·lules sanguínies fetals.

Després de produir-se la unió entre l'antigen i l'anticòs, aquestes cèl·lules són destruïdes amb el que s'origina una anèmia fetal greu el tractament de la qual radica en la realització d'una transfusió sanguínia per a garantir la supervivència fetal.

Aquesta complexa intervenció consisteix en l'extracció de sang de cordó umbilical en l'interior de l'úter (cordocentesis), seguida d'una infusió de sang directa en el cordó umbilical com a primera elecció per a millorar el benestar fetal. En aquests moments, tant la gestant de 29 setmanes, com el bebé evolucionen satisfactòriament.

Sobre aquest tema, el cap de Servici de Ginecologia, Antonio Cano, ha destacat que l'Hospital Clínic "compta amb tots els mitjans tècnics i humans necessaris per a oferir una atenció de qualitat en el cas de gestacions d'alt risc obstètric, així com els més avançats equips de diagnòstic en medicina fetal".