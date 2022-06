El fallecimiento de la tía de Arantxa Palomino, por el que tanto ella como su pareja, el actor Luis Lorenzo, están siendo investigados está ocupando todos los titulares en las últimas semanas. Pese a que, hasta ahora, la pareja había decidido mantenerse en silencio, este jueves, Palomino ha optado por charlar con El programa de Ana Rosa.

Desde el comienzo de su intervención, la mujer ha insistido en que ni ella ni su marido están acusados de nada, sino que están siendo "investigados". Del mismo modo, Palomino ha destacado que no se le ha notificado "ningún auto de acusación por envenenamiento".

La mujer ha agregado que su "máximo interés" es colaborar con la justicia y ha asegurado: "En ningún momento se ha envenenado a mi tía. No se le ha suministrado ningún tipo de sustancia más allá de los tratamientos médicos pautados".

Por su parte, Patricia Pardo ha recordado que tanto Palomino como Lorenzo están acusados de un delito de homicidio. Sin embargo, la mujer ha considerado que no se han aportado suficientes pruebas y que, ahora, ella aportará lo necesario para esclarecer las causas de la muerte de su tía Isabel.

Respecto a las altas dosis de cadmio y manganeso que aparecen en los análisis de la autopsia de Isabel, Arancha ha destacado: "No puedo dar una explicación científica o técnica a algo que desconozco. Sinceramente, no sabía qué era el cadmio. Lo único que conocía del cadmio es que, en formulación, es Cd".

"Puedo asegurar que en mi casa no había cadmio. Yo, por este motivo, soy la primera interesada en querer averiguar por qué motivo han aparecido estos niveles de cadmio en la autopsia. Lo que sí puedo adelantar es que los investigadores y científicos que están trabajando en ello manejan varias teorías que se acreditarán una vez que se llegue a las conclusiones", ha apuntado la mujer.

"Es prematuro, en este momento, que sea yo, que no soy una experta, facilitar estas teorías que ya se están manejando y que ya están encontrando una explicación que puede atribuir el motivo, que nada tiene que ver ni con mi marido ni con una administración o ingesta inducida de ese material", ha resaltado Palomino

La mujer ha destacado que solo puede responder de lo que ha hecho ella, que es "prestarle todos los cuidados médicos, personales y asistenciales" que necesitó su tía Isabel.

En cuanto a la demencia que, supuestamente, padecía Isabel, Arancha ha sentenciado que acudió a una doctora por la vía privada que le diagnosticó un "deterioro cognitivo incipiente" para el que le pautó un tratamiento. Al ser medicada por un profesional del ámbito privado, su médico de cabecera de la sanidad pública se negó a suministrarle el tratamiento y, por ello, tal como ha comentado Palomino, Isabel acudió a Madrid para asistir a una revisión con la citada doctora.

Palomino, además, ha resaltado que un neurólogo ratificó el deterioro cognitivo de su tía. Ante esto, Pardo ha preguntado a la mujer cómo, entonces, un año después, un notario consideró que Isabel estaba en pleno uso de sus facultades mentales para otorgar un poder a Arancha. "Tenía sus facultades intactas, hasta el punto de que hablamos de dos testamentos: uno hecho hace más de veinte años; en el segundo, tan comentado, nombra al mismo heredero haciéndole el mismo legado".

"Este tipo de enfermedad no afectaba, como el alzhéimer, a la cabeza o a perder capacidades mentales, sino a un tema de movilidad", ha defendido Arancha Palomino que, además, ha destacado que su tía tenía una cámara de vigilancia de bebés y una cuidadora estaba con ella las 24 horas del día.

En lo referente a la frase que, presuntamente, Palomino pronunció diciendo que si ella llega a saber que iba a pasar todo esto hubiera incinerado a su tía y no habría habido problemas, la mujer ha asegurado que lo que ella dijo exactamente fue: "Si llego a saber esto, la hubiera incinerado para evitar esto a mis hijos porque ella, ahora, no ve nada y por haber hecho el bien y haber cumplido con su voluntad, mis hijos están etiquetados. Mi familia está destrozada".

"En su momento, hice lo correcto, lo que me dictó mi corazón. Delante del médico que certificó la muerte, dije que lo había hecho todo por ella en vida y que lo haría igual en muerte. El hecho de que no lo vea, no quiere decir que yo ahora no vaya a cumplir con esa voluntad porque no podría vivir con la conciencia tranquila. Pero ahora, ¿puedo vivir con la conciencia tranquila viendo a mis hijos como les veo? ¿Cómo van mis hijos al colegio ahora? Al final, pienso: '¿qué hubiera sido mejor?'. Es lo único que dije. De verdad, si tú te ves en una situación así, ¿no te harías esa pregunta también? Cualquiera se la hubiera hecho", se ha defendido Palomino.

"No tengo ninguna duda de que esta situación se va a esclarecer, pero el daño mediático que se está haciendo es irreparable. Y, precisamente por eso, porque sois periodistas, porque entendí que os faltaban pruebas y una parte de la historia, porque no tengo nada que ocultar, acudí a vosotros para que tuvieseis mi versión contrastada. Estamos hablando de testimonios de vecinos frente a documentos médicos de profesionales que han estado en contacto con ella", ha sentenciado Arancha Palomino bajo la atenta mirada de Patricia Pardo.