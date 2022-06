Diego Luna, en 'El hormiguero': "Tengo pánico a que la gente no vaya a mis funciones"

El actor Diego Luna, conocido por sus papeles en Narcos México o por Rogue One: una historia de Star Wars o la próxima serie de Disney+, Andor (que se estrena el 31 de agosto), visitó por primera vez El hormiguero este miércoles.

El director y productor mexicano presentó su nueva obra que interpreta en Madrid, el monólogo Cada vez nos despedimos mejor, que se representa en las Naves del Español a partir del 25 de junio.

Luna interpreta una historia de amor sobre una pareja, tratando de entender la manera de estar juntos a lo largo de casi 40 años y teniendo como trasfondo una serie de acontecimientos históricos.

Sobre Star Wars, le comentó a Pablo Motos que "a los fans de la saga les interesa más el argumento de las nuevas historias que otra novedad de las entregas".

“Fui el héroe de mi hijo durante una hora y 47 minutos”, @diegoluna_ nos habla de su papel en "Rogue One" #DiegoLunaEH pic.twitter.com/m0sPvwZQTd — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 1, 2022

Respecto a la obra de teatro, el mexicano le desveló uno de sus mayores miedos al presentador: "Tengo muchas manías antes de salir a actuar y una de ellas es asomarme por si hay público o no".

"Es que tengo pánico a que la gente no vaya a ver mis funciones", admitió el actor. "Otra de mis manías es tocar madera siempre que puedo o algunas frases prohibidas, como que me digan que voy a llenar el teatro, porque luego no pasa", añadió.