"Cuando vi que había un ejemplar de las obras dramáticas de Shakespeare censurada por la Inquisición, supe que había una historia que contar". Así rememora el exministro de Defensa y ex presidente del Congreso Federico Trillo-Figueroa, su encuentro, en 1999, con la edición infolio de las obras del célebre dramaturgo inglés en el Seminario de San Albano de Valladolid. Veintitrés años después, ya retirado de la vida política y a punto de jubilarse de la vida jurídica, Trillo-Figueroa ha convertido aquel descubrimiento en su debut novelístico. Se titula El censor de Shakespeare (Espasa, 2022).

Asegura este político retirado que considera al escritor británico "casi como un amigo", porque le ha acompañado "durante toda su vida" y que por eso ha buscado responder todos los abundantes misterios que le rodean en una novela. Así, a través de la vida un jesuita inglés ficticio y amigo del dramaturgo, que será el encargado de censurar sus obras para la Inquisición, Trillo-Figueroa da su versión sobre el criptocatolicismo de Shakespeare, su sexualidad (¿gay? ¿bisexual?) y otros muchos interrogantes que plantean su biografía. Además de sus múltiples contactos y conexiones con grandes personajes de la época, incluidos españoles como el tristemente conocido secretario de Felipe II, Antonio Pérez.

Así, sintiéndose "como un escultor", el antiguó embajador en Londres se muestra encantado de poder compartir su pasión por Shakespeare y no elude tampoco el análisis de la política actual en esta entrevista con 20minutos.

William Shakespeare, ¿fue un católico encubierto? Es el punto más controvertido y más analizado de su biografía en los últimos 40 años. No hay ninguna prueba irrefutable, pero sí muchos indicios. Está muy documentado. Se sitúa a un Shakespeare con 15 o 16 años en Hudson Tower, un bastión y lugar de refugio de la resistencia católica en la época isabelina, probablemente regentado por jesuitas; el famoso testamento de San Carlos Borromeo en el techo de la Casa de Henry Street, relacionado con su padre; multas por no acudir a los servicios anglicanos...

Y ese catolicismo, ¿se percibe en su obra? La obra de Shakespeare es claramente cristiana, en su ética, salvo quizá El Rey Lear, que habla de una fuerza de la naturaleza brutal. Luego en el resto de su obra hay atisbos, en Enrique VI, por ejemplo, cuando se habla de la Dama de Orleans, cuando se menciona el Rosario, las indicaciones de los Santos, las menciones a la misa... Hay para elegir, pero desde luego hay más elementos católicos que anglicanos.

Y aun así, el infolio de sus obras, real y que es el germen de la novela, fue censurado por la Inquisición... Sí, por la visión más ultramontana de la Iglesia española, que lleva a embargar el libro y a estudiarlo por estar publicado en el extranjero. Pero lo importante es ver qué se censuró y qué no. En realidad, muy poco porque lo que más les interesa es la posible penetración de las teorías anglicanas y eso lo buscan en las obras más históricas. Después hay una obra como Medida por medida, que está totalmente arrancada y no hay rastro de ella. Yo doy, en la novela, una explicación porque además es una obra muy importante para mí. Fue la primera de Shakespeare que vi: me llevó mi madre cuando era un chaval.

¿Ahí nace su vinculación con él? Shakespeare es como un amigo, ha sido un compañero durante toda mi vida.

También escribió un ensayo sobre él... Fue mi tesis doctoral sobre el poder político en su obra.

William Shakespeare WIKIPEDIA

Pero ahora lo ha transformado en un personaje de ficción... La tesis era un ensayo académico. Había que ser muy objetivo, contrastar mucho las fuentes, incorporar el aparato bibliográfico y someterse a los dictados del director de tesis. En la novela tienes que ser tú mismo y valorar en qué acontecimientos históricos pudo participar y en cuáles no. Te conviertes un poco en un censor de la posible vida de aquellos personajes.

Tras esta novela, ¿ha cambiado su visión sobre Shakespeare? Para serle sincero: tenía una visión muy trágica de él y sus comedias me lo hicieron más simpático, menos serio. Ahora también pienso, ¡menudo pájaro!

¿Por su vida sentimental y sexual? Que tiene mucha miga. Sus Sonetos son reflejo del espíritu y aunque no estaban en el infolio censurado yo quería incluirlos y, para ello, ideo un artilugio literario. Y aparecen los primeros dedicados a un joven, luego al amor compartido con un joven y una señora, luego con una mujer de piel oscura... Yo he buscado dar respuesta a todo esto, también, y he quedado contento. Lo he hecho con respeto a la Historia, pero tratando de aclararlo todo.

Su propia identidad, su sexualidad, su fe... ¿Qué no es un misterio en la vida de Shakespeare? Esa es la gran ventaja para hacer sobre él una novela de ficción. Toda su vida tiene mucho intríngulis. Si a eso le añades cómo van censurando su obra en un seminario de Valladolid en 1624, a lo que le añado algo de intriga, tienes para mantener la tensión durante toda la novela. Y es necesario, porque si no sería todo muy cansado, una biografía más al uso.

Además, le sirve para reflejar una época, donde el equilibrio de poder entre España e Inglaterra está variando... Es la época donde se consagra la Edad Moderna, el hombre moderno. Harold Bloom dice que es el nacimiento del ser humano como tal. Y aparte, es donde nace la política como tal. Es la época de Maquiavelo, es la época del auge de la hegemonía española y, también de su declive, y el inicio de la británica.

El exministro Trillo, durante la entrevista con 20minutos JOSÉ GONZÁLEZ

Una época donde nace una Leyenda Negra que, para algunos, sigue vigente hoy... Es un mito, ese de la Leyenda Negra, terrible que se origina con los Orange, en Holanda, y con nuestro Antonio Pérez. Él sale en la novela, en su época en la que está en Inglaterra con el apoyo de Isabel II. Ella fue una de las primeras en descubrir el valor de la propaganda política y por eso lo utilizó. Nos hizo muchísimo daño, pero quedó desenmascarado. El propio Shakespeare lo conoció en aquella estancia y lo convierte en un personaje suyo. Es el don Adriano de Armado, de Trabajos de amor perdidos, y lo pone como un ser fatuo, presumido, engolado... Vamos que Shakespeare, en esto, fue nuestro aliado.

¿El primero que denunció la Leyenda Negra? Sí, eso estaría muy bien dicho.

Parece que las enseñanzas de la Historia ahora están en discusión. Ha habido polémica con la última reforma sobre cómo enseñarla en Bachillerato... ¿Novelas como esta ayudan a fomentar la pasión por la Historia? Yo también estoy sorprendido con eso... Y dolido. Y sobre las novelas históricas, hay muchas y algunas muy grandes. Pero también las hay famosas y premiadas, que me pregunto, ¿qué aportan? Hay muchas que son cascadas de sentimientos, pero hay otras maneras de hacer las cosas. La Historia es maestra y se está olvidando. Aun así, hay magníficas novelas históricas en España.

Su éxito, quizá, es muestra de que si hay un interés genuino por la Historia... Yo tengo cinco lectores muy exigentes, que son mis hijos. Veremos quién acaba esta novela y quién no. Pero comprendo que hay muchos jóvenes que no viven la Historia, que todo lo que han leído son las gracias de los podemitas sobre la memoria y, claro, para muchos de ellos la Historia casi les fastidia. Pero la Historia es maravillosa. Y los libros. Todo está en los libros. En los que hemos leído y los que nos quedan por leer.

Una novela que habla de censuras, de personas que tienen que ocultar sus creencias... ¿Está mandando un mensaje más para el hoy que sobre el pasado? Ojalá, pero no tengo muchas esperanzas. La Historia se repite porque es la del ser humano, que es capaz de cualquier vileza y de cualquier maravilla siempre. Pero me gustaría que la moraleja que desprende esta novela es que no hay que condenar como enemigo a quien piense diferente, que debe haber respeto. Y el segundo, es la amistad, la de los dos protagonistas, el dramaturgo y el jesuita que, pese a todo, serán amigos hasta el final. Bueno, no sé si hasta el final, ya lo verán si lo leen.

Usted que afrontó la crisis de Perejil, ¿qué le parece el giro del Gobierno en la cuestión del Sahara? No lo puedo entender. Demuestra que juega y quebranta las instituciones, con toda franqueza. En primer lugar, porque España seguía la doctrina de Naciones Unidas en este tema. Además, somos los garantes de esa doctrina como potencia descolonizadora. Por lo tanto, hemos hecho dejación de esos principios. Principios, por cierto, que fueron siempre defendidos por el Partido Socialista. Y sobre las formas, pues ha sido una decisión del Presidente del Gobierno de espaldas a su propio Ejecutivo y, lo que es más grave, en contra de la opinión del Congreso. Además, lo hace rogándose los poderes de relaciones internacionales del rey para dirigirse a otro monarca, como el de Marruecos. Ha sido todo un despropósito. ¿Qué compensaciones nos han dado para todo este quebranto? De momento, lo ignoro.

¿Cómo ha gestionado el Gobierno el caso Pegasus? Es el colmo de la mentira. Tengo a gala el haber sido el ministro que hizo la ley del CNI, que marcaba el control del Supremo, las autorizaciones para intervenir escuchas y entrar en domicilios y la duración de la Comisión de Fondos Reservados. Todo lo que se ha dicho es mentira: el CNI actuó de acuerdo con los objetivos fijados por el Gobierno y con las autorizaciones del magistrado, por lo tanto de manera legal y legítima. En consecuencia, no se explica por qué han cesado a la directora del CNI.

Segundo, aún no se ha aclarado quiénes y cómo intervinieron los teléfonos del Presidente, la ministra de Defensa y el ministro del Interior, porque, obviamente, el CNI no fue.

Tercero, se ha negado que el Gobierno conociera las intervenciones a los separatistas. Pero no pueden negarlo, porque el CNI cumplía su deber y el receptor de esos informes es el presidente. Sin olvidar, que los objetivos habrán sido señalados por el propio Gobierno.

Por lo tanto, la mentira, de principio a fin.

Este caso, la guerra de Ucrania, presionada por sus socios... ¿Cómo exministro de Defensa siente empatía por la situación de Margarita Robles? Sí, además creo que ha hecho cosas muy positivas en circunstancias muy difíciles. Dicho lo cual, no me ha gustado su reacción y su explicación sobre el cese del CNI. Da a entender que ser ministra es un privilegio y un regalo del señor Sánchez. Y no debe ser así.

¿Ve adecuado nuestro papel en el conflicto en Ucrania? Sí, no se participa pero se apoya la legítima acción defensiva de Ucrania frente a Rusia, mediante la aportación de armamento y el blindaje de las fronteras OTAN. Creo que está siendo una posición adecuada.

¿Y es optimista con el desarrollo de la guerra? No, el desarrollo de la guerra es víctima de la manipulación y la sobre información informativa de un lado y de otro. Eso perjudica y retroalimenta las reacciones de los gobiernos. No podemos seguir subiendo los decibelios del mensaje. Putin es como es, pero también Biden lo hace. Pero no se puede seguir así, porque estas cosas se saben cómo empiezan y también como acaban. Acaban mal.

Como expresidente del Congreso, ¿cree que ha empeorado la imagen que dan los diputados? No en balde se llama el “patio de los leones”, ¿no? Es muy distinto que en mis tiempos. ¿Tiene menos nivel? Yo creo que también. Las tres vicepresidentas de ahora sumadas no le llegan al talón a Alfonso Guerra. Entre Carod Rovira, el verdadero líder de ERC, que me regaló los Sonetos de Shakespeare en catalán, y Rufián, tampoco hay color. Entre Julio Anguita e Irene Montero... Las evidencias hablan por sí mismas.

¿Volvería a ese ruedo político? No, por lo que le digo. Han cambiado mucho las cosas, y yo no concibo la política como la del amigo-enemigo, del odio, el rencor y la revisión. Lo digan ellas, ellos o elles.

¿Y va a seguir una carrera literaria ahora que ya ha debutado? No creo que me dejen (ríe). Ahora coincide con mi jubilación en el Consejo de Estado y como jurista, pero tengo que seguir con mi vida. Estoy dándole vueltas a alguna cosa. Pero le voy a decir una cosa, a mí me ha resultado más difícil escribir una novela que un ensayo.