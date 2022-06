Miri (MasterChef) pide ayuda para encontrar al conductor fugado y revela su estado: "Estoy muy dolorida, me mareo al mirar el móvil"

Han pasado unos días desde que se llevara el susto de su vida y, poco a poco, Miri Pérez afronta su día a día como si hubiese vuelto a nacer. Porque eso es prácticamente lo que ha hecho después de sobrevivir al "grave accidente", tal y como ella ha contado, que casi le cuesta la vida.

La joven, que se hizo conocida hace unos años por concursar en MasterChef y, posteriormente, por su relación con el también concursante Jorge Brazález, ha tenido un "terrible" accidente cuando iba con su moto que a punto ha estado de costarle caro.

Ahora, días después, la también escritora ha reaparecido en las redes para agradecer el apoyo de sus seguidores. "Ha sido un accidente grave, pero me pondré buena, estoy segura", cuenta la cocinera, que actualiza su estado de salud. "Me siento muy cansada, dolorida y me mareo al mirar el móvil. No es fácil", indica Miri, a la que se pudo ver en una imagen, hace unos días, con su cara amoratada por los golpes del accidente.

La catalana, además, pide la colaboración ciudadana para dar con el conductor que la arrolló y se dio a la fuga. "Si alguien vio algo, si recuerda algo... todo puede ayudar".

Miri tras el accidente. Miri

Por último, la joven, de 29 años, da las gracias por "estar viva, de poder contarlo y de todo el cariño que estoy sintiendo". "Me dais la vida", les dedica a sus seguidores.