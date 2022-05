Desi Rodríguez es repescada en 'Supervivientes' como Parásito

Telecinco emitió este martes 31 de mayo una nueva entrega de Supervivientes: tierra de nadie. En ella, además de que Tania Medina se reincorporó al concurso después de haber sido apartada por un problema de salud y que Anabel Pantoja fuera salvada de la nominación... Desi Rodríguez fue repescada.

La actriz se mostró algo abatida al entender que tendrá que pasar unos días sola, pues mantiene su papel de Parásito; pero pronto apareció su marido, Luciano, y se le quitaron todos los males. El también defensor de Rodríguez en plató le insufló todos los ánimos que pudo y le agradeció a los espectadores que hayan apostado por su pareja.

Así lo decidió la audiencia después de que, el pasado domingo y durante la gala presentada por Ion Aramendi, Juan Muñoz anunció que abandonaba el formato justo después de que el público le salvara, dejándole una semana más como parásito, mientras que Desi debía abandonar.

El cómico, que llevaba dos semanas en Playa Parásito, alegó no estar bien psicológicamente. "Antes de todo va mi salud, me da igual pagar una multa", confesó atónito y muy nervioso. Así, Juan aseguró que no podía más y que no entendía por qué la audiencia lo castigaba. "Yo ya lo he dado todo como superviviente, esta experiencia no es para mí", lamentó.