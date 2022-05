Levi Díaz habla sobre su sexualidad y lanza un mensaje: "Soy gay. Ahórrate los comentarios homófobos, me da igual tu opinión"

Levi Díaz fue el representante español en el Festival de Eurovisión Junior 2021 con la canción Reír. El joven de 13 años, ganador previamente de La Voz Kids, transmitió un mensaje de alegría y jolgorio durante tres minutos al resto de Europa en La Seine Musicale de París, y se alzó con el puesto número 15.

El catalán, aparte de su faceta musical, también aprovecha su tirón en redes sociales. En Instagram acumula 23.500 seguidores con los que comparte su día a día a través de stories. Además, son recurrentes sus "cajitas" de preguntas con el fin de conocer el punto de vista o las inquietudes de sus fans.

Este lunes, ante la pregunta sobre cuál era su condición sexual, el joven no dudó en responder con certeza y determinación: "Bien, he recibido muchas preguntas sobre este tema. Os tengo que contar que soy gay. Podéis ahorraros vuestros comentarios homófobos, no me importa vuestra opinión".

Instagram de Levi Díaz. LEVI DÍAZ/INSTAGRAM

Estas declaraciones se han hecho eco en Twitter, donde existe una disparidad de opiniones entre los usuarios. Uno de ellos veía con buenos ojos las declaraciones del joven: "Aunque en realidad su sexualidad no sea relevante para su carrera, son súper importantes este tipo de cosas".

Sin embargo, también hubo quien puso el grito en el cielo al no comprender que se continúen formulando esa clase de preguntas: "Me parece súper triste porque al final no hemos cambiado nada... Se sigue bombardeando a niños con preguntas para que aclaren si son hetero lo antes posible".

Levi, ante el revuelo causado, ha enviado un mensaje esta mañana a sus seguidores: "He recibido muchos mensajes de gente que está orgullosa y me desea lo mejor. Solo os quiero dar las gracias de corazón, os estaré respondiendo a lo largo del día".