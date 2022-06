Entrevista | Mónica Naranjo: "No soy la típica artista que se regocija con un disco exitoso y que por eso se cree lo más. Fuera gilipolleces"

En los últimos años, Mónica Naranjo nos tiene acostumbrados a verla más en televisión que en el estudio de grabación. Pero ahora la Pantera de Figueras vuelve con más fuerza que nunca a la música con un trabajo que aúna una decena de canciones en las que su versátil torrente de voz suena más que nunca a rock electrónico.

¿Cómo y por qué debemos 'mimetizarnos' con su nuevo disco?Sintiendo. Estando abiertos al mensaje, a la música, a querer estar dentro de un universo y que los astros estén girando sobre tu cabeza. Yo creo que, más bien, estando dispuestos a evolucionar. Es un paso más electrónico.

¿Se ha lanzado definitivamente a los brazos del electro-rock?Ha sido un punto más. Ojo, hoy estamos aquí, pero a lo mejor dentro de equis tiempo estemos en otro lado. ¡Si he hecho hasta una ópera rock! ¿Dónde quieres que vayamos? (ríe)

Siendo Mónica Naranjo, ¿puede hacer la música que le dé la gana?No, no, no. Yo he trabajado muchísimo para las multinacionales, sobre todo Sony, con quien tuve un contrato muy largo e hice cosas maravillosas. Pero lo que sucede con las multinacionales es que, si ellas entienden que un estilo musical funciona, tienes que encerrarte ahí. Eso para el artista significa no crecer, no evolucionar, y es entonces cuando existe un problema. Minage fue eso. Fue un golpe en la mesa de decir: 'oye, no, yo no quiero hacer un tercer disco de lo mismo, necesito algo más en mi vida'.

¿Y qué respuesta obtuvo?Buah, todo el mundo estuvo en contra. Pero todo el mundo. Y es comprensible, ¿eh? Venía de un disco que había vendido millones de copias. Yo recuerdo una conversación muy honesta con ellos en la que me dijeron que, si me pensaba que con Minage iba a vender lo mismo que con Palabra de mujer, es que estaba muy equivocada. Yo lo acepté, pero les dije: 'por ahora'. Al final, es el disco que más ha vendido. Y eso es muy guay. También que, veinte años después, hayamos hecho una gira clásica a piano y voz y que hayamos llenado todos los sitios a los que hemos ido, incluso México, que es una cultura más popera.

Y llegados a este punto, ¿sus objetivos son totalmente distintos a los que tenía cuando empezaba?El objetivo siempre ha sido el mismo: seguir aprendiendo. A mí es que se me da muy bien aprender. Y como se me da muy bien aprender, ¿por qué me voy a conformar con algo que ya he hecho? Mira, te explico cómo funciono: yo acabo de hacer Mimétika, lo entregué en noviembre, pero ahora mismo estoy ya a otra cosa. No soy la típica artista que se regocija con un disco que haya tenido mucho éxito y que por eso se cree lo más. No. Fuera gilipolleces. Ya está hecho, así que a otra cosa, mariposa. Yo funciono así.

Pero los fans sí reclaman que se centre más en la música.¡Pero es que soy una persona que adora el movimiento! Si no tengo movimiento en mi vida, me aburro. Esa es la palabra, aburrimiento.

Es una de las divas de la historia de la música, en el buen sentido. ¿Diva nace o se hace?Mi vida personal dista todo de ese personaje histriónico, dramático, ecléctico y onírico. Pero bueno, fue un personaje precisamente creado para hacer soñar a las personas. Y qué bonito, ¿no?

¿Recuerda mucho a esa joven de apenas 20 años que irrumpió como una 'pantera' en la música?Sí. El otro día, precisamente, hablaba con un compañero y le decía que, si tuviera la oportunidad de meterme en una máquina del tiempo e ir hacia atrás, le diría: 'Mónica, va a ir todo de puta madre, incluso en los peores momentos'.

¿Piensa realmente que le la vida le ha sonreído tanto?Sí. Todo era necesario. Todo. Todo lo que ha pasado y de la manera que ha pasado. Incluso las cosas más duras. Eran muy necesarias para llegar a este punto en el que estoy. Si me preguntas en qué punto me encuentro, te digo que en pura armonía.

Mónica Naranjo, durante la entrevista, JORGE PARÍS

¿Diría que es el mejor momento de su vida?Sí. Ahora mismo estoy... (suspira). Te juro que agradezco a Dios y a la vida todo lo que ha pasado. Todas y cada una de las cosas. Yo no he sido nunca de dramatizar ni de victimizarme o quejarme. He dicho siempre: 'bueno, me está tocando esto, pues tendré que aprender de ello seguro, así que vamos a meternos de lleno y ahondar'. Sobre todo, ahondar dentro de ti para no repetir patrón, porque desaprender lo aprendido es muy difícil.

La teoría es fácil, pero quizá no tanto la práctica. ¿Usted cómo lo consigue?Es que no tienes más remedio. Es como el dicho ese: '¿no quieres caldo? Pues toma, tres tazas'.

¿Se puede decir que ya se ha reconciliado con la industria musical?Nunca he estado en guerra con ella, de verdad. Mira, yo me he ido de Sony, y me he ido en paz. No hemos funcionado, y no pasa nada. Cada ser humano tiene su tempo, y el mío es diferente al de ellos. Nos deseamos lo mejor y, cuando nos vemos, nos echamos unas risas. Pero yo no tengo guerra fría abierta con nadie, todo lo contrario.

Agoney la imitó en 'Tu cara me suena' cantando 'El amor coloca'. Y usted reivindicó en redes precisamente eso, la fuerza que tiene el amor.¡Agoney estuvo brillante! Dije: '¿pero cómo puede ser que un tío me imite a mí tan bien?'. ¡Nadie me ha imitado tan bien como Ago! En cuanto a lo del amor, es evidente, el amor es lo que mueve el mundo. Pero el amor con mayúsculas.

Y sano, ¿no?Yo me refiero al amor en general, a la vida, al prójimo. Es lo único que cura la vida. De su mano siempre va la generosidad, la misericordia, el perdonar, el poder vencer a los apegos... Sí, el amor es lo que mueve el mundo. Sin dudas.

Icono y referencia LGTBI, ¿cómo ve la situación actual del colectivo?Mil veces mejor que hace 25 años, que no se podía hablar del tema. Yo soy hija de la comunidad y he visto y vivido muchas cosas. De la manera que eran los amigos de mis padres a cómo vive hoy la juventud y la gente, en general, su libertad de amar... Eh, ¿hola? Hay una frase que me encanta. Dicen que somos calcomanías de nuestro padre, que es Dios, que somos perfectos. Entonces, ¿qué pasa, que Dios se equivoca? No. Somos perfectos. Siempre.

Mónica Naranjo Figueras (Barcelona). 48 años. Cantante, compositora, productora musical y presentadora, Naranjo ha vendido más de 10 millones de discos en todo el mundo. Suma ocho álbumes de estudio con este 'Mimétika' y 'hits' mundiales como 'Sobreviviré', 'Desátame', 'Las campanas del amor' o 'Europa'.

¿Qué canción de su repertorio le representa más?En algunos momentos de mi vida, cuando estoy un poco estresada, evidentemente pongo Sobreviviré a toda castaña en el coche. Eso lo hemos hecho todas (ríe). Jo, es que tengo tantas... Romance con la locura también es una canción que me flipa cada vez que la escucho. Digo: 'qué tango tan bonito'.