Las letras originales de dos canciones de Bob Dylan salen a subasta

Son dos piezas de historia. Con unos acordes ya bastan para saber de qué canciones se trata. Y ambas surgieron de una única mente (una con un premio Nobel de Literatura). Porque hablamos de eso, de las letras. Los manuscritos de un par de canciones de Bob Dylan, una de esas reliquias para mitómanos y museos, salen a subasta.

Tal y como explican desde el portal TMZ, se trata de dos de las creaciones del cantautor en 1965 y que más han perdurado a través de las décadas en distintas generaciones como himnos inmortales: Like a Rolling Stone y Mr. Tambourine Man. Ambas se podrán adquirir a través de la web de subastas Moments in time.

Pero sin lugar a dudas habrá que rascarse el bolsillo: la letra de Like a Rolling Stone, que durante años encabezó la lista de las mejores canciones de la historia que publicaba la revista Rolling Stone -hasta que en el 2021 bajó al número cuatro, siendo sustituida en lo más alto por Respect, de Aretha Franklin-, tiene un precio de 1.375.000 dólares, alrededor de 1,28 millones de euros.

Por su parte, y dado que a pesar de ser una gran canción no tiene el peso histórico de la anterior, Mr. Tambourine Man cuesta 425.000 dólares, unos 395.000 euros. Aunque ambas son del mismo año, salieron en discos diferentes: en marzo, el mundo conoció Mr. Tambourine Man en Bringing It All Back Home; y ya en agosto, en el mítico Highway 61 Revisited, apareció Like a Rolling Stone como la canción que abría el álbum.

Según explica el medio, la gente cercana a Bob Dylan les ha explicado que el cantautor vendió las hojas con las letras completas hace más de una década a un coleccionista y que ahora habrá sido esa persona quien haya decidido ponerlas a la venta a través de la subasta.

Asimismo, la casa de subastas Christie's ha anunciado esta misma semana que el próximo 7 de julio subastará una nueva grabación original de estudio del año 1962 del icónico tema Blowin' in the Wind de Bob Dylan.