El ataque de angustia de Carlos Sobera, ayudado por su mujer en su primera aparición juntos en televisión: "Nadie como ella"

Ya lo advertía en First dates minutos antes Carlos Sobera. Él iba a ser uno de los protagonistas de la entrega de este lunes de Los miedos de..., el programa de Cuatro donde los famosos se enfrentan a sus mayores temores. Y vaya que lo fue.

El suyo son las turbulencias. "Mi cuerpo siempre reacciona de la misma manera: me contraigo y me entra un sudor frío tremendo, me agarro a los antebrazos del sillón y le cojo la mano a mi mujer si está al lado", confesó el presentador antes de enfrentarse a su pánico.

"Cada vez que me subo en un avión y hay turbulencias, pienso que el avión se va a caer y yo con él", explicó.

En su aventura tuvo como acompañante a Patricia Santamarina, su mujer. O su "exmujer", como en alguna ocasión se refirió a ella en tono de broma. Además, explicó que no lleva bien que Patricia, a veces, no empatice con él. "No me gusta nada que se ría cuando yo lo paso mal, le digo que es una insolidaria", confesó, lanzando una advertencia: "Espero que estés conmigo, cariño, y no contra mí".

Sin embargo, reconoció que ella es la mejor persona que puede estar a su lado cuando sufre estos episodios de terror. "No hay nadie como ella para calmarme y cuidarme cuando sufro estos ataques de pánico".

Para superarlos, Sobera acudió, entre otros sitios, a un parque de atracciones para montarse en una montaña rusa y se subió a un vuelo ligero. Ahí sufrió un verdadero ataque de pánico, con caras desencajadas y gritos angustiosos, pero finalmente superando su gran miedo.