El caso de Luis Lorenzo es la noticia del momento. El actor, conocido por series como La que se avecina, ha sido detenido junto a su pareja, Arancha Palomino, en la localidad madrileña de Rivas Vaciamadrid como presuntos autores del asesinato por envenenamiento de la tía de esta, de 85 años.

A raíz de esta detención, y mientras el proceso judicial sigue su curso, han empezado a hablar personas cercanas al detenido, como Mercedes, expareja del actor, que ha confirmado en Sálvame que Luis Lorenzo le estafó 600.000 euros cuando eran pareja.

"Él usó el poder que tenía para administrar la compañía con la que yo le había contratado. Montó una compañía para facturar a la mía... Se le dio un poder a nivel bancario con un límite. Si lo superaba, tenía que firmar yo", ha explicado Mercedes en Sálvame.

"Me relajé porque al final era el director general de Desert City, mi empresa. Él acabó por devolver los 630.000 euros y me olvidé del tema. Pero un año después, mi gestor vio que había más de 150.000 euros de descuadre por su culpa... No lo denuncié", se ha lamentado Mercedes.

Además, ha descrito al actor como una persona obsesionada por el dinero y el lujo. "Era un encantador de serpientes", ha denunciado su expareja.