El abogado de Luis Lorenzo siembra una duda: ¿hubo contaminación de pruebas?

Isabel S.A. falleció en junio pasado en Madrid a los 85 años, aparentemente de muerte natural, pero su hermano dudó de que fuera así e inició un proceso que confirmó sus sospechas: la anciana murió envenenada con unas sustancias que presumiblemente le administraron su sobrina y el novio de esta, el actor Luis Lorenzo.

Este domingo, Viva la vida habló en exclusiva con Francisco Pérez, abogado del actor y su pareja, de quienes aseguró que son inocentes.

Además, indicó que ambos están "desanimados, en una situación de inseguridad, porque ellos insisten en que son inocentes, están en situación de desesperanza, esperando que se aclare".

Francisco, que entró por teléfono en el programa, lamentó la falta de información que tiene para trabajar en este caso: "Lo que sabemos es lo que se ha filtrado en los medios de comunicación, tenemos una carencia absoluta de información y desconocemos los términos de la investigación, nos movemos en la especulación", señaló.

"Sabemos que hay dos autopsias y en una de ellas se desvela la existencia de materiales pesados", desveló también, algo que le sirve para sembrar dudas en la investigación. "Se habla de metales pesados, pero, ¿hasta qué nivel estos provocan la muerte? No se habla de un envenenamiento convincente, porque, si falló un primer informe, ¿por qué no iba a fallar un segundo? ¿Hubo alguna contaminación de las pruebas o del laboratorio o de la cadena de custodia? Son muchas las dudas que hay. Mis clientes no se negaron a enviar el cadáver a Asturias", señaló.

Además, negó la supuesta mala relación que la pareja tenía con la tía Isabel, algo que se lleva comentando desde que saltó a la luz el suceso. El abogado comentó que "todo lo contrario", que la relación era buena y que la anciana nunca se negó a viajar junto a ellos a Madrid.

Sobre la herencia de Isabel, se dedicó a decir que esta "no se ha tocado". "Solo puedo aclarar que la herencia está sin aceptar, las disposiciones bancarias siguen donde están con titularidad de la fallecida, así como todas sus propiedades. Solo hay una transferencia a una cuenta, de veinte mil euros, para unos gastos, pero están notificados, no ha habido una expatriación de las cuentas", señaló.