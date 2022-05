Marta López Álamo revela sus planes con Kiko Matamoros cuando acabe 'Supervivientes'

Marta López Álamo espera con ansia el final de Supervivientes. La modelo se ha sincerado en más de una ocasión sobre cuánto echa de menos a Kiko Matamoros, su chico y uno de los concursantes más destacados de la edición.

Aún quedan semanas para que el final del reality llegue, pero, mientras, Mientras, la influencer no deja de pensar en los planes que más le apetece hacer con Kiko en cuanto se reencuentren -recordemos que ya se vieron hace unos días en Honduras, cuando ella viajó para darle una sorpresa-.

"Hay mucha gente que me dice que nos pegaremos un viajazo, y seguramente nos pegaremos un viajazo en agosto", ha dicho en sus stories de Instagram.

Pero, más allá de eso, lo que la modelo quiere es pasare tiempo con su pareja. "Cuando salga, me apetece estar con él en casa, disfrutar de la rutina con él, no sé, tengo muchas ganas", ha comentado.

Ahora Kiko está nominado, por lo que ha pedido el apoyo para él. "Se tiene que quedar, que lo está haciendo genial y lo está dando todo dentro de sus posibilidades, se está superando a sí mismo, estoy tan orgulloso de él... Así que salvadlo, por favor".

En cuanto a su exposición pública por defender a su chico en los platós, dice: "Creo que, si estáis siguiendo un poco mis participaciones en los debates, estaréis viendo que no me estoy metiendo en temas ajenos. No porque no tenga opinión, sino porque no me apetece darla en público, no es mi tema ni creo que me incumba ni corresponda darla. Si hay algo que tenga que ver con él, lo comentaré", concluye, asegurando que, lo que "no se entiende es la diferencia entre opinar y criticar".