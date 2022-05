Pablo Puyol, fuera del reencuentro de 'Un paso adelante': "Yo quería estar, pero no me han llamado"

Atresplayer lleva tiempo apostando por el regreso de icónicas series que dejaron huella en los espectadores. El reencuentro de Física o Química, Los Protegidos o Los hombres de Paco son un ejemplo de ello. A estos títulos se sumará también Un paso adelante, que fue confirmada hace varios meses.

La ficción, que contaba la historia de un grupo de jóvenes estudiantes de la Escuela de Artes Escénicas Carmen Arranz, tendrá en su elenco a algunos de los integrantes del reparto original, pero no a todos, pues Pablo Puyol no volverá a pisar los pasillos del centro como sí harán otros compañeros.

Sobre su ausencia en UPA Next, como se llamará el nuevo formato, el actor ha querido dejar claro que no será por voluntad propia, pues él sí que deseaba formar parte del proyecto, pero nadie se ha puesto en contacto con él para que este deseo pudiera llegar a cumplirse, según recoge Fórmula TV.

"Yo quería estar en ese reencuentro, pero no me han llamado", ha explicado Puyol en una entrevista en el Diario SUR. En este sentido, el intérprete ha opinado que "no me quieren por alguna razón", y ha confirmado de nuevo que "nadie me ha dicho nada ni me han llamado".

Además, el malagueño asegura que le hubiera gustado volver a encarnar a Pedro Salvador, "pero si no han querido contar conmigo ellos tendrán sus razones y ya está, yo no puedo hacer más... con todo el dolor de mi corazón".

UPA Next ya ha echado a andar buscando a sus nuevos protagonistas a través de un reto de baile en TikTok. Los elegidos en esta plataforma deberán superar posteriormente un casting presencial en el que un jurado profesional les examinará. Está previsto que la grabación se inicie este mismo verano, según ha confirmado Atresplayer.