Pablo Puyol revela que estuvo a punto de asfixiarse con una bufanda: "Yo pensaba qué forma más ridícula de morir"

El actor Pablo Puyol ha contado durante la presentación del musical Company cómo estuvo a punto de morir en una ocasión de una forma poco habitual o al menos, cómo él pensó que era su final.

En la alfombra roja del evento en Barcelona el que fuera uno de los protagonistas de Upa Dance hablaba sobre el musical, pero también sobre anécdotas que deja el haber sido un fenómeno fan.

"Esto es una montaña rusa, de pronto eres una estrella y como no hagas otra cosa en seguida pasas a un segundo plano", decía sobre la fama Pablo Puyol a los periodistas a los que atendía.

Los reporteros le pedían una anécdota y él contaba que va a interpretar a Pepe Reina en True Story España, un programa de Amazon Prime Vídeo en el que se recrean anécdotas de famosos, en este caso, cuando al futbolista le robaron en una ocasión en su casa mientras estaba fuera.

Y de él contaba otro momento que daría para recrear en términos cómicos: cuando estuvo a punto de morir por una bufanda.

"Me pasó en una firma de discos en Sabadell, donde estuve a punto de morir. En una firma de discos de Upa Dance estuve a punto de morir por una bufanda".

"Yo llevaba una bufanda y cuando íbamos a salir, una chica empezó a tirar de la bufanda y al poco no era una, eran 14 tirando y me empezaron a asfixiar. Y además había un señor de seguridad empujándome y diciéndome "que no te pares".

"Yo pensaba, qué forma más ridícula de morir... no llevéis bufanda, es peligroso", acababa diciendo el actor con mucho humor.