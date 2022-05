La dieta que ha seguido Carlos Latre para perder más de 30 kilos

La imagen actual del humorista y actor Carlos Latre dista mucho de la que tenía en sus inicios en televisión. Hace ya varios años que el imitador y jurado de Tu cara me suena dio un vuelco a su vida y logró perder peso gracias a un cambio de hábitos que él mismo contó a sus seguidores en redes sociales.

"Cómo hemos cambiado", reconocía hace años en una publicación en Twitter. Latre saltó a la fama especialmente a partir del programa Crónicas Marcianas, donde se ganó el cariño de los espectadores gracias a sus divertidas imitaciones de personajes famosos.

"Si quieres, puedes. No pain no gain (sin dolor no se gana), tu único límite eres tú... Y seguimos", apuntó en 2015, donde mostró a sus seguidores.

Como hemos cambiado...SI QUIERES PUEDES... No pain no gain ...tu único límite eres tu... Y seguimos...;)) pic.twitter.com/GD7sE2ixXH — Carlos Latre (@Carlos_Latre) October 17, 2015

Años después, Latre mantenía actualizados a sus seguidores de Twitter, a quienes informaba de que retomaba su dieta, guiada siempre por especialistas en nutrición y fisioterapeutas.

"Vuelta a la dieta con la inestimable ayuda de Mireia Porta, dobles sesiones diarias, control médico y con toda la fuerza y pasión para volver 'por mis fueros', ufff... ¡Cómo cuesta! ¡Lo conseguiremos!"

Recuperando sensaciones gracias a mis queridos @Letipelegrin y @inakygarcia . Vuelta a la dieta con la inestimable ayuda de @MireiaPorta , dobles sesiones diarias, control médico y con toda la fuerza y pasión para volver “por mis fueros” ufff ...¡como cuesta! Lo conseguiremos! pic.twitter.com/bC7VMAttVC — Carlos Latre (@Carlos_Latre) July 4, 2018

El humorista se sinceraba hace unos años en una entrevista respecto a su peso y los motivos que le hicieron cambiar de actitud. En este sentido, Latre ha contado que decidió adelgazar "no por cuestión de estética, sino por cuestión de salud", ha puntualizado.

"Empecé a adelgazar porque me vi en un vídeo caminando. Ahí vi, por primera vez, un caminar de una persona obesa", ha indicado en una entrevista a Soy como Como.

Tal y como ha explicado Latre, su pérdida de peso fue gradual. "Yo hice 3 fases, la primera fue hasta los 103 kilos, después hasta los 97, 93, 87, 83 hasta ahora, más o menos. Y me dije a mí mismo que esas serían las barreras que no podía volver a superar nunca. Nunca más quería volver a superar los 103 kilos, los 97, 93… y a partir de aquí, ahora estoy en un nuevo margen en el que tengo que afrontar los nuevos retos", confesó.