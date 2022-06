Qué hay detrás de lo que dicen las etiquetas del cannabis de venta legal

Los cambios en la legislación sobre el uso y la distribución de cannabis en ciertos estados de EE UU han hecho que esta droga pase de pertenecer a un mercado negro ilícito a generar una industria con un valor de miles de millones de dólares en tan solo unos pocos años.

Tal y como recoge Science Alert, este rápido aumento no ha estado exento de problemas iniciales, ya que los empresarios, los bancos, los anunciantes y los funcionarios públicos luchan por encontrar puntos en común sobre los tipos de trámites burocráticos que son necesarios para lograr un equilibrio entre la seguridad y las ganancias.

Según un estudio dirigido por investigadores de la Universidad de Colorado, un área del mercado que necesita desesperadamente una revisión es la regulación sobre la forma en que se etiqueta el producto.

"Un agricultor no puede coger una manzana y decidir llamarla Red Delicious. Un fabricante de cerveza no puede etiquetar arbitrariamente su producto como Doble IPA. Hay estándares. Pero ese no es el caso para la industria del cannabis", dice Nick Jikomes, coautor del estudio y director de ciencia e innovación del mercado de cannabis Leafly.com.

90.000 muestras de marihuana

Jikomes trabajó con un equipo de investigadores para analizar poco menos de 90.000 muestras de marihuana de seis estados de EE UU, midiendo los niveles de sus cannabinoides y compuestos conocidos como terpenos.

Los terpenos son en gran parte responsables del olor del cannabis y pueden influir en la forma en que el cannabis desencadena varios efectos en el cuerpo.

Los cannabinoides se han utilizado típicamente para diferenciar diferentes tipos de cultivares de marihuana entre sí. Por ejemplo, para que el cannabis se considere cáñamo, no puede tener una concentración de tetrahidrocannabinol (THC) superior al 0,3% cuando está seco.

Como grupo químico que interactúa con el sistema endocannabinoide, son fundamentales para los efectos medicinales y psicoactivos de los productos. También se alega que los contrastes en los niveles de los compuestos individuales, a saber, THC y cannabidiol (CBD), son responsables de los distintos efectos de los dos principales tipos de cannabis, sativa e indica.

Gracias a un fenómeno propuesto llamado efecto séquito, se cree que las combinaciones de estos y otros productos químicos de las plantas trabajan juntos para dar la multitud de efectos deseados y no deseados de la marihuana.

Tres categorías de muestras

Las muestras se dividieron en tres categorías distintas en lo que respecta a los tipos de terpenos que contenían, por ejemplo. Ninguno de estos se correspondía claramente con las etiquetas de sativa e indica, lo que hace que sea un desafío identificar fácilmente lo que se obtiene basándose solo en esta clasificación.

Afortunadamente, aunque algunas cepas específicas de cannabis eran "consistentemente inconsistentes" según los investigadores, la mayoría eran sorprendentemente similares, independientemente de dónde se vendieran.

"En realidad, hubo más consistencia entre las cepas de lo que esperaba. Eso me dice que los productores, al menos en algunos casos, pueden no estar recibiendo suficiente crédito", dice Jikomes.

"Nuestros hallazgos sugieren que el sistema de etiquetado predominante no es una forma efectiva o segura de proporcionar información sobre estos productos", dice el coautor Brian Keegan, profesor asistente de Ciencias de la Información en la Universidad de Colorado en Boulder. "Este es un verdadero desafío para una industria que está tratando de profesionalizarse", concluye.