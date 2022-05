Un buen anfitrión marca la diferencia en las sobremesas con los mejores juegos (¡los más vendidos de Amazon están de oferta!)

Las largas sobremesas de cualquier época del año después de una comida con amigos se pueden salvar de muchas maneras (sin que sea necesario el café o el alcohol), pero, sin duda, la mejor es con un buen juego de mesa. Que la tarde se anime y se alargue hasta una noche divertida o que cada uno se vuelva a su casa depende directamente del juego de mesa que se elija. Si escogemos uno divertido, largo, que una a los amigos y garantice las risas, seguro, que la velada se alarga. En los últimos años, por ejemplo, se ha puesto muy de moda Dixit, un juego de cartas que hace soñar a más de uno.

Dixit es una revolución de los juegos de mesa y una revolución artística, ya que juegas con barajas de 84 cartas que son obras de arte en miniatura de ilustradores de todo el mundo. El objetivo principal del juego parece fácil: lograr que el resto de jugadores adivine tu carta teniendo como premisa una frase, narración, título de canción, película, nombre o, literalmente, lo primero que se te venga a la cabeza. Cada ronda una persona hace de Cuentacuentos y solo hay que seguir las reglas para sumar los puntos. Pero, ¿sabes qué es lo mejor? Su rebaja del 15% en Amazon de esta semana.

El Dixit. Amazon

Pero, Dixit no es el único juego de mesa que se encuentra rebajado en el ecommerce, también uno de los más vendidos en los últimos años, ganador de numerosos premios y con la etiqueta Amazon Choice que el ecommerce otorga a aquellos productos con mejor relación calidad-precio. Hablamos, como no, de Just One. Se trata de un juego colaborativo y muy divertido, con el que tendrás que apoyarte mucho en tus amigos para lograr descubrir el máximo de palabras misteriosas posible.

¡Risas aseguradas! Amazon

El favorito de los frikis

Por último, el favorito de los más frikis este invierno ha sido el famoso juego de cartas Dobble, pero en su versión de The Mandalorian de Star Wars. Acumula ya más de 11.120 opiniones en Amazon y es uno de los juegos más vendidos de la plataforma. Y, como no, ahora también se encuentra rebajado.

Viaja a una galaxia muy, muy lejana con Dobble Star Wars: The Mandarlorian. Amazon

