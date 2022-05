Aprender idiomas mientras te diviertes es posible con estos juegos de mesa (¡para apostar por el vocabulario!)

Vivimos inmersos en el mundo del ocio online, por eso, juegos diarios como el nuevo fenómeno Wordle o aplicaciones para aprender idiomas como Duolingo tienen tanto éxito. No obstante, seguimos teniendo en casa juegos de mesa para esas tardes aburridas de lluvia, las celebraciones con familiares o, incluso, para las fiestas con amigos. Y es que, está demostrado que los juegos de mesa estimulan las capacidades de análisis, de memoria, concentración y, como no, de socialización. Pero, en lo que quizá no todas las personas habían caído es que son muy útiles para ¡aprender idiomas!

Por eso, desde 20deCompras hemos seleccionados unos juegos de mesa perfectos para aprender inglés, ya que, gracias a ellos, se puede afianzar vocabulario nuevo, gramática o, incluso, expresiones de una forma divertida y sin esfuerzo. Se puede jugar con todos de esta lista en familia, porque son aptos para todas las edades, aunque, también se puede jugar con amigos.

El primero que hemos seleccionado, como no, es el rey del vocabulario: el Scrable. Un juego clásico que conoce todo el mundo y al que hay que jugar, al menos, una vez en la vida. Su objetivo es fácil: formar la mayor cantidad de palabras conectadas en horizontal y vertical. Además, cada letra posee una puntuación diferente, así que, ¡cuánto más largas hagas las palabras, mejor! Y los puntos por palabras se pueden contar de la misma forma si son en español, como si son en inglés, así que, si estás cansado de jugar en tu idioma, prueba a jugar en otro para aprender y afianzar vocabulario nuevo.

Se puede jugar a partir de dos jugadores y está recomendado para niños a partir de 10 años. Amazon

Don’t say it! es Tabú en la versión inglesa

Otro de los clásicos juegos de mesa que es perfecto para aprender idiomas es Tabú. Del cual hay una versión en inglés que se llama: Don’t say it! En dicho juego, cada carta tiene una palabra principal y una serie de sinónimos o términos relacionados que no puedes utilizar para describir la palabra que te ha tocado. Por tanto, es genial para describir en inglés y practicar vocabulario, que no sea el que estamos acostumbrados a utilizar. Gana el que más palabras adivine dentro de un tiempo marcado, así que ya puedes describir y pensar rápido, seguro que sabes más inglés del que piensas.

Ideal para pensar rápido y hablar mucho. Amazon

Por último, desde 20deCompras aconsejamos un juego ideal para jugar en familia con los peques de la casa. Apple to Apple tiene dos barajas de cartas con cosas y descripciones que hay que unir. Las comparaciones son muy graciosas, no es de extrañar que haya mil versiones de este juego y cree cada vez más adeptos.

¡Más de 500 cartas! Amazon

Adapta tus juegos

Pero, si quieres aprovechar los juegos de mesa que tienes en casa para aprender idiomas también puedes. El Bingo, por ejemplo, más allá de las fiestas de pueblo, es ideal para practicar los números en inglés, que se suelen dejar de lado cuando repasamos un idioma. O, incluso, el famoso juego de cartas UNO también sirve para practicar los números a medida que se echan en el tablero. Y, si quieres aprender las calles de Londres en el Monopoly, porque estás harto o harta de Madrid, te dejamos la versión de la capital londinense.

