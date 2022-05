El jefe del padre de las hermanas asesinadas en Pakistán le exculpa y apunta a un hermano

El jefe de la tienda de alimentación donde trabaja el padre de las hermanas pakistaníes residentes en Terrassa (Barcelona) asesinadas en Pakistán, Ulfat Raja, ha exculpado al hombre de una posible complicidad con el crimen y ha apuntado a que un hermano de las chicas ha sido el presunto responsable.

El hombre ha explicado que las jóvenes estaban casadas con sus primos en Pakistán, pero que ellas vivían en Terrassa desde hacía unos años con su familia, aunque sin sus maridos.

Ha asegurado que el hermano de las jóvenes presuntamente las mató el 20 de mayo porque "no aceptaba que estuvieran casadas y tuvieran otras parejas en España".

Asimismo, ha afirmado que el presunto asesino, otro hermano y la madre se fueron de vacaciones a Pakistán y, cuando sus hermanas viajaron allí para visitar a su familia en mayo, supuestamente les cortaron los pasaportes y los DNIs para que no pudieran volver y las mataron en casa de sus tíos.

Siete personas detenidas

La Policía de Pakistán ha detenido a siete personas que estaban en la casa durante el crimen, según ha explicado Raja: dos hermanos de las jóvenes -uno de ellos, el presunto autor material-, los dos maridos -primos de las jóvenes-, un tío, una tía política y otro familiar.

Al hablar del presunto asesino, ha manifestado que había trabajado con él en la tienda, que es un chico muy bueno, tímido y que "amaba a sus hermanas".

"No sé qué pasó ese día, por qué se cabreó tanto que, al final, se le fue de las manos. Yo, hasta ahora, no lo puedo creer. Nos ha sorprendido mucho a todos. Matar a las hermanas brutalmente... es muy fuerte", ha lamentado.

Hace dos o tres años, uno de los hermanos hirió con arma blanca a uno de los novios de sus hermanas porque ella tenía marido en Pakistán y no aceptaba la relación, según ha explicado.

Las jóvenes, según Rajam se fueron de casa de sus padres hace un año, que el progenitor no tenía relación con ellas y que, cuando se enteró del crimen, le preguntó si estaba implicado. "Yo le dije que, si sabía algo y mentía, lo iban a pillar, pero él dijo que no ha tenido nada que ver. No creo que tenga ninguna responsabilidad. Confío en su palabra".

Ambas ya están enterradas en Pakistán, ha informado el hombre, que ha añadido que no van a repatriar los cuerpos porque no tienen nacionalidad española y que a los hermanos detenidos los pueden condenar a pena de muerte y que el padre quiere que los trasladen a una cárcel española.

Presidente de una federación pakistaní

El presidente de la EU PAK Friendship Federacion Europe, Kamram Khan, ha explicado que el padre declaró en dependencias policiales este martes, mientras que la investigación sigue abierta para esclarecer los hechos.

Asimismo, ha asegurado que este crimen no puede quedar impune y ha lamentado el "brutal asesinato" de las jóvenes.