El caso de Uruj y Anisa Abbas, dos hermanas paquistaníes de 21 y 24 años que vivían en Terrassa, Cataluña, sigue causando reacciones tanto en España como en Pakistán. Las dos han sido brutalmente asesinadas por sus propios familiares durante un viaje que las mujeres hicieron a su país de origen.

En un nuevo caso de crimen de honor, las dos mujeres murieron estranguladas el pasado viernes en Gujrat. La circunstancia que desató el suceso fue el deseo de ambas de divorciarse de sus primos, con los que habían contraído un matrimonio concertado, para volver a casarse con personas que habían conocido en España.

¿Quiénes eran las hermanas paquistaníes?

Las hermanas Abbas eran originarias de la aldea de Nathia, cerca de la ciudad de Gujrat, en la provincia oriental paquistaní de Punjab, pero residían en España, al igual que su padre.

La familia llegó a España hace 13 años. La hija mayor, Arooj, contrajo matrimonio con su primo Hasaan; la pequeña, Anisa, llegó más tarde siendo aún menor de edad. Al cumplir los 18, en 2019, la joven viajó a Pakistán para casarse con su otro primo, Atiq, según ha explicado el padre a El País.

Petición de divorcio

Tanto Arooj como Anisa vivían separadas de sus parejas y habían conocido a otros chicos en España, lo que motivó el deseo de querer divorciarse. Los familiares, al enterarse, les dijeron que no estaban de acuerdo con esta decisión, lo que generó grandes tensiones.

Además, la relación con uno de sus hermanos, Shehryah, no era muy buena debido al exceso de protección por parte de este. Pese a ello, Anisa no dudó en seguir adelante y comenzó una relación con un chico paquistaní que también residía en Cataluña. El hermano, al enterarse, no solo recriminó a su hermana la decisión que había tomado, sino que llegó a apuñalarla.

¿Cómo fue el engaño?

El portavoz de la Policía local, Nauman Hassan, ha asegurado a EFE que las jóvenes, tras caer en una "trampa", habían regresado el jueves a Pakistán, y sus familiares intentaron que las hermanas intercedieran por sus primos ante las autoridades españolas, con los que las habían casado "hace más de un año", para que pudieran "emigrar a España".

La negativa de estas tuvo como consecuencia el secuestro y el asesinato. Las jóvenes fueron estranguladas y recibieron un disparo mortal mientras dormían.

Todo apuntaba a que los autores podían ser sus hermanos y cuatro primos, dos de los cuales eran sus "maridos". Tras su continua negativa a firmar los documentos para viajar con sus primos, su tío materno, Muhammed Hanif, y el hermano de estas, Shehryar Abbas, las mataron, según han confesado este martes y confirman fuentes policiales encargadas de la investigación en Pakistán.

Crímenes de honor

Los crímenes de honor son una práctica habitual en la zona de Asia. Estos se basan en el asesinato por parte de los varones para vengar el "honor" de las familias. El pasado 2021 se registraron 478 crímenes de honor; y en el periodo comprendido entre 2004 a 2018 se registraron 17.628 casos.

A pesar del impactante número, el Gobierno de Pakistán aprobó en 2016 una ley que prohíbe el perdón de los familiares por este tipo de delitos. Esto daba lugar a que muchos hombres asesinaran a sus propias hermanas o esposas.

Detenciones en Pakistán

El portavoz de la Policía Local ha comunicado que han conseguido prisión preventiva para seis de los presuntos asesinos. Los imputados fueron detenidos el pasado lunes 23 de mayo durante las 24 horas posteriores al suceso.

"Las hermanas (...) querían divorciarse tras el matrimonio concertado y ambas deseaban casarse con otros", ha concluido Hassan, quien ha agregado que todavía hay tres sospechosos sin arrestar, y el padre de las jóvenes "todavía está en España". La madre, que intentó evitarlo pero fue encerrada en una habitación, se ha negado a interponer una denuncia, algo habitual en este tipo de crímenes.

No obstante, la Policía paquistaní ha decidido presentar cargos, por lo que los detenidos se enfrentan a una pena capital.

Imagen de los seis detenidos por su presunta relación con el asesinato de dos hermanas en el Pakistán. EP / POLICÍA OFICIAL DE PUNJAB

Residencia en España

En principio se creyó que las jóvenes tenían nacionalidad española, pero fuentes de la embajada de España en Islamabad confirmaron que eran paquistaníes con permiso de residencia en España, donde estaban domiciliadas en Cataluña.

Al no tratarse de españolas no se puede activar el servicio de asistencia consular de la embajada. Además eran ciudadanas paquistaníes en su propio país por lo que son las autoridades de Pakistán las que se ocupan del suceso.

Pese a ello, en España los Mossos d'Esquadra han citado a declarar a algunos familiares, con el objetivo de determinar el grado de colaboración que tuvieron los parientes en el viaje que realizaron las hermanas.

Casos como este no son aislados, en los últimos años la embajada española ha atendido varias peticiones de auxilio de ciudadanas españolas de origen paquistaní a las que tenían secuestradas.

En alguna ocasión han llevado a cabo operaciones de rescate, en las que informaban primero a la mujer de que a cierta hora de la noche le esperaría un coche para trasladarla directamente a la embajada, donde luego recibía protección consular.

Terrassa declara luto oficial

El Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona) ha declarado luto oficial, a lo largo de este martes y miércoles, siguiendo el protocolo en casos de feminicidios y asesinatos por violencia machista en la ciudad.

También se han cancelado todos los actos institucionales y en las 48 horas siguientes, en los eventos oficiales se guardará un minuto de silencio al inicio y se iluminará de color lila el Monumento a la Mujer y los centros cívicos municipales, según ha informado el consistorio en un comunicado.