CCOO afirma que "el col·lapse" en Urgències de l'Hospital General de València és "insostenible"

A més, afirma que "no hi ha espai suficient" per a "aïllar als casos de Covid-19". De fet, assenyala que aquest matí hi havia "més de 20 positius que no tenien llit en hospitalització, per la qual cosa estaven en urgències sense cap mesura d'aïllament i repartits en diferents espais".

"Tot açò és conseqüència de la falta de llits que pateix aquest hospital des de fa anys i que òbviament, es va agreujar amb la pandèmia. Aquest departament és el que més població té assignada i amb una gran concentració de residències de persones majors però compta amb menys recursos, tant de llits hospitalaris com de personal", indica.

Per açò, assenyala que el personal que ha d'atendre als pacients pateix una situació "d'angoixa per no poder donar-los l'atenció que requereixen" i que "molts professionals abandonen aquest centre quan se'ls presenta una altra oportunitat laboral o fins i tot, arriben a plantejar-se l'abandó de la professió".

CCOO lamenta que "aquesta saturació no és alguna cosa puntual, però en nombroses ocasions però la Direcció no planteja cap solució"."Aquest problema s'ha cronificado i la població assignada a aquest departament és atesa en pitjors condicions que la resta d'habitants de la Comunitat Valenciana", apunta.

Així, afig que "en estar sota la dependència orgànica d'Hisenda, encara dificulta més el poder adoptar mesures que puguen solucionar aquesta situació". En eixe sentit, reclama una vegada més que es dote al CHGUV "dels recursos adequats per a poder oferir una assistència sanitària de qualitat". "Instem la direcció del centre que reaccione d'una vegada i lluite per millorar les condicions del centre hospitalari, per les seues persones treballadores i per la ciutadania", postil·la.