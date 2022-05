Con la llegada del verano, muchos se ven apurados para someterse a la operación bikini. Las fotografías de los influencers luciendo sus cuerpos, aparentemente perfectos, tampoco ayudan a que la gente de a pie consiga dejar a un lado sus complejos.

Este martes, Alba Carrillo ha manifestado uno de sus problemas en Ya es mediodía, donde colabora habitualmente. Después de que Miguel Ángel Nicolás alertase de que muchos de los cuerpos que vemos a través de las redes sociales no son reales, Carrillo no ha podido evitar tomar la palabra.

La colaboradora del matinal ha señalado que, pese a haber seguido los pasos necesarios y haberse cuidado durante todo el año, no ha conseguido eliminar la celulitis.

"Me da angustia llegar al verano porque digo: 'tengo esto que, por más que lo machaco, no lo quito'. Vamos a hacer un verano normal. Normalicemos las cosas. Sobre todo, que lo he hecho todo bien y mira. Yo retengo líquidos... Vamos a hacer el celulitis 'challenge'. Que me pueda ir a Ibiza tranquila", ha destacado Alba Carrillo.