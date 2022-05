Entierran viva a Toñi Moreno para vencer su mayor fobia en la vida: "Es superior a mí"

Toñi Moreno superó este lunes uno de sus mayores fobias en la vida: estar en un espacio cerrado. Algo que se produce sobre todo en aquellas situaciones en las que no puede tener el control.

Por eso, en el programa Los miedos de la comunicadora gaditana aceptó el reto personal de meterse en un pequeño hueco y esperar a que un perro vaya a rescatarla. "La angustia que tengo de pensar que voy a estar completamente enterrada es superior a mí", decía la presentadora antes de hacerlo.

"Si no lo hago, me voy a ir jodida a casa, porque me da mucho coraje no superar las cosas. Los miedos hay que pelearlos, no se puede vivir con ningún tipo de miedo", reflexionó antes de lanzarse a ello.

Pese a ello, acabó metiéndose en el minúsculo hueco a la espera de ser rescatada por el perro. Unos minutos que, aunque pocos, para ella fueron una auténtica agonía. Mientras, mantuvo la mente ocupada contando.

"Me escuchado el ladrido del perro y he sentido como si mi madre me dijera: 'vente que ya está la cena preparada'", dijo la gaditana.

Toñi superó el reto y recibió el aplauso unánime de todos. Ha logrado vencer su miedo.