Una retrospectiva de curtmetratges valencians es projecta en el XX aniversari del Festival Radio City

La selecció, que tindrà lloc demà dimecres, 25 de maig, a l'Octubre Centre de Cultura Contemporània de València a les 19.00 hores, està feta en col·laboració amb l'Agència d'Informació, Formació i Foment de l'Audiovisual (l'AIFFA), entitat creadora i impulsora dels Premis Tirant per a reconéixer el treball que desenvolupen els diferents sectors de la indústria audiovisual a la Comunitat Valenciana, fruit de la col·laboració amb el Festival Internacional de Curtmetratges Radio City, on es lliuren cada any els guardons.

Així mateix, s'exhibiran els curts en valencià que s'han projectat en el festival independent de curtmetratges més longeu de València i de renom internacional i que han sigut premiats per Tirant Avant al Millor Curt en Valencià, per l'escola Mastermedia o en la Secció de Premis del Públic del mateix Festival Internacional de Curtmetratges de Radio City.

Els curts seleccionats per a la retrospectiva són 'Famdeterra', de Toni Lucas Garrido; 'Savis de l'Horta', de David Segarra; 'El viatge', d'Alberto Evangelio; 'La Quarantamaula', de Josep Pitarch; 'L'equip petit', de Roger Gómez i Dani Resines, i 'Un conte sobre la soledat', d'Antonio Such Garcia.

L'acte serà presentat per Francesc Fenollosa i Ten, president de l'AIFFA i un dels creadors dels Premis Tirant i Tirant Avant, juntament amb bona part dels directors dels curts que s'exhibiran, detalla l'organització en un comunicat.

Amb aquesta cita, el festival mostra, una vegada més, el seu alt grau de compromís amb la producció de cinema valencià, ja que al llarg de la seua trajectòria i amb la incorporació de la Secció Curts Valencians en 2011 s'han projectat un total de 200 cintes de producció valenciana.

El certamen finalitza així el seu cicle de projeccions de curtmetratges en aquesta 20 edició, en la qual s'han exhibit més de 70 curts de diferents gèneres i nacionalitats i en què desplegarà la catifa roja divendres 27 de maig als cines ABC Park València, a les 19.30 hores, amb la gala de clausura i entrega de premis.

Directors, públic i indústria acudiran a la gala per a premiar els millors curtmetratges de cada secció i, després de l'entrega dels guardons, es projectaran algunes de les cintes guanyadores. L'accés serà gratuït fins a completar l'aforament, però amb reserva d'entrada per al públic.